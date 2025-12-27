박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')
[스포츠조선 정안지 기자] 박서진이 아빠의 배를 팔아버렸다.
27일 KBS 측은 "서진 아버지의 극대노. 서진 부자는 화해할 수 있을까?"라면서 '살림하는 남자들' 예고편을 공개했다.
영상 속에는 신나게 뱃일을 가는 아버지의 모습이 담겼다. 그러나 그때 "배가 사라졌다"면서 배의 흔적조차 보이지 않자 크게 당황, 배를 찾기 위해 전화를 걸어봤지만 모른다는 반응 뿐이었다. 해당 배는 그간 다른 사람의 배를 빌려 힘들게 뱃일을 해온 아버지를 위해 박서진이 직접 마련해 준 배로, 아버지가 생애 처음으로 온전히 소유하게 된 자신의 배였다.
아빠를 찾으러 온 박서진은 아빠를 데리고 집으로 향하던 그때 "안 찾아도 된다. 해경도 못 찾는다. 내가 배 팔아버렸다"며 결국 사라진 배의 행방에 대해 이야기 했다. 최근 건강 악화를 이유로 뱃일을 강하게 반대하던 박서진이 아버지 몰래, 뱃일을 막기 위해 배를 팔아버렸다는 것.
이에 아빠는 "배 판 돈 내놔라. 그 돈으로 배 다시 사와지"라며 분노, 박서진은 "쓸데 없으니까 팔았다"면서 두 사람의 갈등은 최고조에 달했다.
이어 박서진은 "그 배 때문에 몸만 망가지고 돈은 못 벌고. 배 때문에 죽을 뻔 한게 몇 번인데"라고 하자, 아빠는 "배가 돈은 못 벌어도 아빠 생명줄이다"고 소리쳤다.
배를 둘러싼 부자의 갈등은 어떤 결말을 맞게 될지, 그 결과는 27일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.