박명수가 밝힌 노홍철 근황 "방송 손떼고 사업 집중, 동반 출연 어려워"

최종수정 2025-12-28 06:45

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수, 정준하가 '무한도전' 멤버 노홍철 근황을 전했다.

27일 유튜브 채널 '하와수'에는 "하와수 유튜브 첫 라이브 짧게 다시 보기"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속 박명수와 정준하는 팬들과 소통하는 라이브 방송을 진행했다.

이날 정준하는 "올해를 넘어서 내년까지 (채널) 계속할 건데, 혹시 보고 싶은 분 있냐. 저희가 모셔보려고 한다"라고 말했다. 이에 박명수는 "인기 있는 사람 나오면 좋지 않냐. 당연히 엄청난 분들 말씀하실 거 아니냐"라고 했고, 정준하는 "'무한도전' 나왔던 게스트도 괜찮다. 이를테면 패리스 힐튼 말하셔도 된다"라고 너스레를 떨었다.

그러면서 댓글을 살펴보던 정준하는 "제일 언급 많이 되시는 분이 유재석과 노홍철이다. 멤버들은 말고"라고 선을 그었다.

이에 박명수는 "재석이는 한번 얘기해 볼 수 있을 것 같다. 안 나올 이유가 없지 않냐"라고 했고, 정준하는 "그럼 제가 내일 '놀뭐(놀면뭐하니)' 녹화니까 한 번 물어보겠다"라고 약속했다.


하지만 박명수는 노홍철에 대해 "홍철이는 이쪽(방송)에 손을 뗐다. 그래서 부탁하기 좀 그렇다"라고 조심스럽게 이야기 했다.

정준하는 "요즘 홍철이가 연락이 안 된다"고 했고, 박명수는 "연락은 그래도 되는데, 자기가 하는 사업에 집중하고 있어서 부탁하기 좀 그렇다"라고 덧붙였다.

또한 정형돈에 대해서는 "방금 전 오랜만에 통화했다. '금쪽같은 내새끼' 녹화 전이라고 하더라. 저희에게 X욕을 했다. 저희는 걔가 거기 출연자인 줄 알았다"라고 농담했다.

박명수는 "형돈이나 재석이 만나면 예전에 '무도'할 때 느낌"이라고 여전한 친분을 자랑했다. 정준하는 "명수 형이랑 형돈이랑 1월에 한 번 보기로 했다. 그때 근황 이야기를 좀 나누다가 나중에 형돈이나 재석이 형 모셔오겠다"라고 약속했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.