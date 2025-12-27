장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어"…

27일 유튜브 채널 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주'에는 "엄마가 장윤주면 생기는 일: 딸 리사의 예술세계 대공개"라면서 영상이 게재됐다.
이날 장윤주는 "리사가 큰 곳에 그림 그리고 싶다고 해서 큰 캔버스를 사서 그림을 그렸다"면서 리사 양의 그림을 자랑했다.
이어 장윤주는 리사 양이 5살, 6살 때 그린 그림을 공개, 그때 여자 그림에 리사 양은 "올해 나만의 모나LISA를 만들었다. 모나리자를 따라해서 나만의 모나LISA다"고 설명, 6살이 그렸다고 믿기 힘든 그림 실력을 놀라움을 자아냈다.
이후 본격 리사 양의 작품 설명회가 시작됐다. 하와이 검색 후 '팝아트'로 만들어봤다는 리사 양은 "나무들도 초록색이어야 하는데 블루로 해봤다. 해가 지는 느낌이다"고 설명했다. 이어 큰 캔버스에 아마존을 그린 리사 양은 "가보고 싶은 곳을 찾고 검색해보고 그렸다. 이름은 '비밀의 아마존'이다. 어딘가에 숨겨져 있다"고 설명, 장윤주는 "세상에 엄청난 곳인 것 같다"면서 감탄했다.
또한 장윤주는 딸에게 어버이날 선물로 받은 카네이션 그림도 공개, 리사 양은 "골드 액자에다가 내가 그린 카네이션을 엄마, 아빠한테 줬다. 몰래 그렸다"고 밝혔다.
리사 양은 뉴욕 크리스마스를 그린 그림도 공개, 디자이너 아빠는 "스케이트 타는 사람들 보면 터치가 되게 율동감이 있다"며 딸의 그림 실력에 감탄했다.
이후에도 계속해서 쏟아지는 리사 양의 작품들. 이 과정에서 9세인 리사 양의 수준급 그림 실력과 여기에 더해진 섬세한 터치와 풍부한 감성은 보는 이들의 감탄을 자아냈다.