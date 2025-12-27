유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형…

27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '인기 약소국 왕자들이 초대한 무도회' 콘셉트로 꾸며진 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 팬미팅 현장이 공개됐다.
이날 정준하는 안무가 제이블랙과 함께 '형아+2 Legit 2 Quit' 무대를 준비했다. 그는 "재석아, '놀면 뭐 하니?'에 요즘 형 나오니까 좋지? 너랑 벌써 알고 지낸 지 30년이다. 사실 난 인기 같은 거 다 필요 없다. 그러니까 시청률을 위해서라도 형이 필요하면 불러줘. 꼭 이렇게"라며 직접 쓴 내레이션으로 무대를 시작했다.
이후 정준하는 무대에 마련된 캔버스에 그림을 그리기 시작했고, 거침없이 그린 그림의 정체는 다름 아닌 유재석의 초상화였다. 이를 미리 알아챈 관객들은 감동의 눈물을 흘렸고, 유재석은 "와"라며 말을 잇지 못했다. 정준하는 "30년 넘은 우정, 재석이를 위해서"라고 말했고, 유재석은 정준하를 꼭 안아줬다.
이어 유재석은 "뭉클하다"며 "준하 형과 30년의 우정이다. 늘 나에게 든든하고 큰 웃음을 주는 나의 친한 형이자 동료 중 한 분"이라고 말하며 정준하를 향한 애정을 드러냈다. 그러면서 "진짜 감동이다. 진짜 잘 그렸다. 사진 찍어야겠다. 다른 걸 떠나서 준하 형이 나를 그려준 것도 감동이지만, 저런 퍼포먼스를 생각해냈다는 게 너무 고맙다. 너무 감동적이었다. 전혀 몰랐다"며 고마운 마음을 전했다.
이후 무대를 꾸민 하하는 "들어오기 전까지도 '그래, 한번 해보자' 했는데, (정준하의 무대가) 너무 감동적인 무대로 끝을 내서 진심으로 뒤에서 울 뻔했다"며 정준하의 퍼포먼스에 울컥했음을 밝혔다.