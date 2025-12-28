고준희, 성형에 전남친까지 쿨하게 고백 "저 눈 했어요"

기사입력 2025-12-28 06:44


고준희, 성형에 전남친까지 쿨하게 고백 "저 눈 했어요"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 성형 사실을 쿨하게 고백했다.

28일 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 측은 "'원조 단발 여신' 고준희의 허당 일상 & 최강희X최다니엘의 우당탕탕 김장쇼"라는 선공개 영상을 공개했다. 영상에서는 '원조 단발병 유발자' 배우 고준희의 출연이 예고돼 기대를 모은다.

이날 고준희는 평소 '원조 차도녀' 이미지와는 180도 다른 집순이 일상을 선보였다. 생얼에 잠옷 차림으로 침대에서 나오지 않은 채, '모솔 연애 프로그램'을 시청하며 편안한 시간을 보내는 모습으로 시선을 끌었다.

매니저는 "누나가 완전 집순이다. 집 밖을 잘 안 나간다"며 "자기 자신이 되게 재밌는 사람으로 생각한다"고 폭로했다. 이에 고준희는 "나는 웃기고 싶은 게 아니다. 나는 웃긴 사람이다"라며 너스레를 떨었다.


고준희, 성형에 전남친까지 쿨하게 고백 "저 눈 했어요"
특히 고준희는 예능 프로그램에서도 활발한 입담을 뽐냈다. 그는 솔직하게 "나 눈(성형) 했어", "그때 남자친구 누구 만났는지 제가 다 기억해봤다"고 말하며 거침없는 매력을 선보였고, 패널들은 "너무 화끈하다", "존재 자체가 매력 있고 웃기다"며 환호했다.

고준희가 출연하는 '전지적 참견 시점'은 오는 1월 3일 토요일 밤 11시 10분 방송될 예정이다.

한편, 고준희는 올해 11월 큐브엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 걸그룹 (여자)아이들, 박미선, 황신혜 등과 한솥밥을 먹게 됐다. 또한 최근 자신의 채널을 통해 부모님으로부터 독립하겠다고 밝히며 화제를 모았다. 그는 성수동에 위치한 매매가 70억 원대 초고가 아파트를 언급하며 "여기로 이사 간다"고 직접 소개해 눈길을 끌었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

스포츠 많이본뉴스
1.

"파도파도 미담뿐" '기부천사'신유빈 당진시 '이웃돕기'에 써주세요...2년 연속 1억원 기부[오피셜]

2.

송성문은 4년 222억, 무라카미는 2년 504억인데... 오카모토는 4년 924억? 현지 예상은 메츠, 피츠버그

3.

SK 안영준 극적 위닝샷. '트레블링 논란'은 정심이었다! 판정 핵심은 안영준의 한쪽 무릎이었다.

4.

현역 빅리거 4명 배출 명문구단? 현실은 100패 위기. 먹잇감이 된 초보감독과 유망주들의 2026시즌은

5.

할배 듀오 맹활약 → 23세 박승수 해결사!…한국전력, '굼뜬' 현대캐피탈 잡고 톱3 맹추격 [수원리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.