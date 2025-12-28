'19살 연하♥'양준혁, 경사 터졌다…대방어 4만원 낙찰 '최고가 경신'…

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀'의 양준혁이 3년만에 자신이 세운 최고 낙찰가를 또 다시 갱신하며 4만원 낙찰에 성공해 최고가를 기록한다.
28일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 양신에서 방신으로 정반대의 인생을 살고 있는 양준혁의 스펙타클한 노량진 접수기가 펼쳐진다. 노량진 경매에 참여하기로 결심한 양준혁은 가장 크고 좋은 대방어를 잡기 위해 필사의 사투를 펼친다. 선택된 대방어를 노량진 시장으로 이동시켜야 하는 것. 그러나 고등어로 대방어를 유인해도 얄궂은 갈매기 떼만 몰려온 채 대방어가 오지를 않자 어쩔 수 없이 대여한 물차와 포획인원 등 500여만원에 달하는 소요비용을 포기하고 노량진으로 출하하는 날짜를 연기한다.
그렇게 대방어와의 사투를 시작한지 몇일이 지나고 드디어 양신 양준혁의 대방어가 노량진 수산시장에 당도한다. 거세게 저항하는 대방어를 양준혁은 하나씩 커다란 바구니에 담아낸 후 파워 넘치는 대방어 수송작전을 펼친다. 양신 양준혁의 대방어는 13kg에 달해 과연 최고가를 찍을 수 있을지 모두의 기대를 집중시킨다. 이에 양준혁은 "나는 긴장이 하나도 안 된다. 왜냐고 자신이 있으니까"라며 자신감을 드러낸다.
새벽 3시에 경매가 시작되자 양신 양준혁의 대방어는 무려 4만원에 낙찰되면서 자신이 3년전에 세운 3만 8천원보다 2천원 높은 4만원으로 최고가를 경신하는 기염을 토한다. 몇일동안 대방어가 세상의 중심이 된 듯한 양준혁의 모습에 최준석은 "형님은 나보다 대방어가 더 중요한거 같아"라고 투덜거리자 양준혁은 "너가 형한테 대우받으려면 방어로 다시 태어나라"라고 일갈해 웃음을 자아낸다.
스페셜 MC로 나선 별은 "양준혁씨의 사명감 있게 일하는 모습을 보고 아내분이 믿음직스럽게 생각 하실 거 같다"라며 양준혁의 새로운 모습에 고개를 끄덕이며 감탄을 전한다. 방신 양준혁의 파워풀한 노량진 접수기는 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.