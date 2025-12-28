'세번 결혼' 나한일, 사기꾼에 투자하더니...♥유혜영 "2번 이혼의 원…

'세번 결혼' 나한일, 사기꾼에 투자하더니...♥유혜영 "2번 이혼의 원인" ('동치미')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유혜영이 남편 나한일과의 2번 이혼의 원인으로 나한일의 한탕주의를 꼽았다.
27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 에서는 '재결합의 아이콘' 배우 유혜영이 출연했다.
유혜영은 나한일과 1989년 첫 번째 결혼 후 이혼했으며, 2000년 두 번째 결혼 후 다시 이혼했다. 이후 2024년 세 번째 결혼을 했다.
유혜영은 "1989년에 결혼해서 딸을 낳고 9년 정도 살았다. 살아보니 완전히 반대 성향이더라. 허황기가 있더라"며 두 차례 이혼의 원인으로 남편 나한일의 한탕주의를 꼽았다.
이어 유혜영은 "다른 사람과 재혼은 꿈도 안 꿨다"며 "처음 만난 남편이기에 얼마든지 다시 만날 수 있다고 생각했다. 같이 낳은 딸까지 세 식구가 다시 모이니 재결합하길 잘했다고 생각한다"고 말했다.
그동안 이혼 서류 2장과 혼인신고서 3장을 작성한 유혜영은 두 번째 결혼 서류는 기억이 나지 않지만, 세 번째 결혼은 확실하게 서류 정리를 했다고. 이를 듣던 함소원은 "세 번째 결혼 당시 남편이 달라졌냐"고 물었고, 유혜영은 "안 바뀐다"고 답해 웃음을 안겼다.
또한 유혜영은 "부부 갈등의 가장 큰 문제는 생활비였다"고 털어놨다. 그는 "결혼 초에는 많이 버는 만큼 잘 가져다줬다. 그런데 언젠가부터 사업한다는 이유로 생활비를 안 주더라. 생활비를 지금까지도 안 가져준다"고 말했다.
이어 "세상 물정도 모르고 팔랑귀다. 남의 말에 쉽게 넘어간다. 여러 사람이 모여서 도모하는 걸 좋아한다"면서 "하지만 주변에는 사기꾼들이 많다"며 남편을 향한 걱정을 드러냈다.
유혜영은 "한때는 명함이 여섯 장이었다. 딸과 뉴질랜드에서 함께 살던 시절, 상의도 없이 고깃집을 차려 놓았더라. 바깥일은 일절 이야기하지 않는다"며 "고깃집도 있었지만 엔터테인먼트 사업이 가장 큰 문제였다. 영화사, 건설업 등 다양하게 했지만 하나도 성공하지 못했다"며 한숨을 내쉬었다.
