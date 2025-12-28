백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "고마워"

기사입력 2025-12-28 07:10


백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "…

백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "…

백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "…

백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 백지영이 남편 정석원을 향한 애정을 드러냈다.

백지영은 27일 "고마워 여보. 내 캔디맨"이라며 사진을 게재했다.

영상 속에는 백지영의 머리를 직접 말려주고 있는 정석원의 모습이 담겨 있다. 남편의 다정한 모습을 놓칠 수 없었던 백지영은 바로 휴대폰을 켰다.

백지영은 "자기가 말려주니까 너무 편하다"고 했고, 정석원은 "잘 말리지 않냐. 하임이를 말리다 보니까 노하우가 생겼다"며 섬세한 손길로 아내의 머리를 말렸다. 이어 한쪽 무릎까지 꿇은 채 진지한 표정으로 아내의 머리를 말리고 있는 정석원의 모습에서 장인의 손길이 느껴졌다.

백지영은 "지난 목요일, 서울 공연을 마치고 집에 돌아와 마누라 모드로 변신 중이었는데, 긴말 없이 '내가 말려줄까?' 하고는 머리를 말려주신다"며 행복한 미소를 지었다. 그러면서 그는 "고마워 여보. 내 캔디맨"이라며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

한편 백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

스포츠 많이본뉴스
1.

"파도파도 미담뿐" '기부천사'신유빈 당진시 '이웃돕기'에 써주세요...2년 연속 1억원 기부[오피셜]

2.

송성문은 4년 222억, 무라카미는 2년 504억인데... 오카모토는 4년 924억? 현지 예상은 메츠, 피츠버그

3.

SK 안영준 극적 위닝샷. '트레블링 논란'은 정심이었다! 판정 핵심은 안영준의 한쪽 무릎이었다.

4.

현역 빅리거 4명 배출 명문구단? 현실은 100패 위기. 먹잇감이 된 초보감독과 유망주들의 2026시즌은

5.

할배 듀오 맹활약 → 23세 박승수 해결사!…한국전력, '굼뜬' 현대캐피탈 잡고 톱3 맹추격 [수원리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.