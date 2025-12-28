정우성 앞에서 대놓고…현빈, ♥손예진 직접 싸준 김밥 자랑(전참시)[SC…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 현빈과 정우성이 이영자와 함께 자리한 가운데, 손예진을 향한 현빈의 다정한 배려가 포착됐다.
이날의 하이라이트는 유미 가맥을 찾아온 팀 '메이드 인 코리아'의 현빈, 정우성, 노재원, 박용우, 강길우. 시래기 떡볶이와 시래기 만두, 황탯국과 무늬오징어숙회 등 이영자표 제철 한상은 배우들의 식욕을 단숨에 자극했다.
이어 아내 손예진이 할머니 레시피로 직접 싸준 김밥을 최고의 맛으로 꼽으며 '아내 바보' 면모를, 정우성은 오직 '감'으로 버무린 겉절이로 의외의 요리 실력을 입증했다.
또 마법 같은 첫눈에 다 함께 강강수월래를 추고, 현빈이 감미로운 '그 남자' 즉석 라이브를 선보여 시청자들에게 잊지 못할 여운을 남겼다. 제철 식재료에 담긴 이영자의 진심과 배우들의 따뜻한 에피소드가 어우러진 이번 유미 가맥은 맛과 감성을 모두 잡은 완벽한 겨울 성찬이었다.
이어진 영상에서는 데뷔 19년 차 발라드 황제 케이윌의 럭셔리와 짠내를 넘나드는 반전 일상과 눈물 겨운 무대 뒷이야기가 공개됐다.
리모델링 후 3주 전 입주한 'NEW 윌 하우스'는 3층 주택의 럭셔리한 공간으로, 특히 3층에 마련된 홈바와 동네가 한눈에 내려다보이는 옥상 정원이 절경이었다. 소속 엔터테인먼트의 이사로 안정적 '4대 보험' 라이프를 즐기면서도, 집안 곳곳에 BTS, 아이유, 아이즈원 등 동료 가수들이 선물한 싸인 CD와 고가의 피규어를 가득 채운 맥시멀리스트의 면모는 영락없는 '추억 먹고 사는 남자' 그 자체였다.
특히 부모님을 모시고 살다 최근 독립을 결정하게 된 배경을 설명하던 중, '찐친' 전현무와 벌인 처절한 '불효 배틀'은 이날 방송의 백미였다. 두 사람이 어머니에 얽힌 에피소드를 경쟁하듯 쏟아내며 큰 웃음을 선사한 것. 케이윌은 넓은 집에서도 전기세를 아끼기 위해 에어컨 사용을 극도로 제한하고, 따뜻한 물 샤워는 사치였으며, 세제가 떨어지면 치약을 사용하다 치약도 떨어지면 소금으로 이를 닦는 어머니의 살림법을 폭로해 모두를 놀라게 했다.
이에 질세라 전현무도 아들이 준 선물을 아끼다 보니 명품 화장품이나 식재료가 유통기한을 넘겨버리는 일들이 허다하고, 어머니의 무자비한 정리법을 피해 애장품은 차에 숨겨두는 눈물겨운 대처법으로 맞서며 현장을 웃음바다로 만들었다.
케이윌의 완벽한 열창 뒤에 숨겨진 가슴 아픈 비하인드는 뭉클함을 자아냈다. 단독 콘서트에서 '눈물이 뚝뚝'의 하이라이트를 폭발적 가창력으로 소화해 모두가 감탄했는데, 사실 케이윌은 수년 전 뇌신경 이상으로 성대에 문제가 생겨 "아마 노래를 하기 어려울 것"이라는 절망적인 진단을 받았던 것.
은퇴를 고민할 만큼 힘든 시간이었지만, 포기하지 않고 가성에서 진성으로 넘어가는 새로운 창법을 연구했고, 이를 처음 선보인 음악 프로그램에서 뜨거운 반응을 얻으며 재기의 발판을 마련했다. 피나는 노력 끝에 다시 선 연말 단독 콘서트에서 4000여 석의 공연장을 압도한 그는 묵묵히 기다려준 팬들에게 "끝까지 이렇게 온 힘을 다해 노래하겠다"는 눈물 어린 약속을 전해 깊은 감동을 남겼다.
다음 주 방송에서는 '원조 단발 여신'이자 '차도녀'의 대명사 고준희의 반전 가득한 집순이 일상이 공개된다. 세련된 외모와 달리 반전의 허당미와 코미디언을 꿈꾸는 의외의 입담으로 스튜디오를 초토화할 예정이다. 이어 10년 지기 절친 최강희와 최다니엘의 김장기도 그려진다.
'UFO 목격담' 등 남다른 추억을 소환하며 김장에 도전한 두 사람은, 고등어와 조청이 들어가는 기상천외한 레시피부터 머리카락이 불타는 돌발 상황까지 겪으며 역대급 케미를 선보일 것으로 기대를 모은다.
'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분에 MBC에서 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com