'햄부기' 이수지, 정호영과 합동 공연…"셰프님 저랑 배가 똑같아요" 폭소 ('냉부')

기사입력 2025-12-28 10:21


'햄부기' 이수지, 정호영과 합동 공연…"셰프님 저랑 배가 똑같아요" 폭…
사진 제공=JTBC

[스포츠조선 안소윤 기자] '2025 냉부 챔피언'이 가려진다.

28일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 2025 시즌 최고의 셰프를 가려내는 대망의 '챔피언 결정전' 3라운드와 결승전이 연이어 펼쳐진다. 지난주 방송에서는 정규시즌 4위 박은영이 1, 2라운드에서 5위 손종원과 3위 김풍을 연달아 꺾으며 3라운드에 진출하는 쾌거를 이뤄내 화제를 모았다.

이날 첫 번째 대결에서는 연승 가도를 달리고 있는 박은영이 정규시즌 2위 정호영과 결승 진출을 놓고 운명의 3라운드 맞대결을 펼친다. 결승을 눈앞에 둔 만큼 두 셰프는 시작부터 거침없는 견제로 긴장감을 끌어올린다. 채소의 맛을 살려야 하는 주제가 공개되자 박은영은 "일식보다는 중식에 유리한 주제 같다"며 도발하고, 정호영은 "일식 요리사 협회 불러와야겠다"고 응수해 치열한 기싸움을 예고한다.

두 셰프는 상반된 분위기로 대결의 재미를 더한다. 정호영이 음식 설명 도중 자신의 시그니처인 댄스를 곁들이자, 이를 본 이수지는 "셰프님 배가 저랑 똑같다"며 조리대로 나가 즉석 합동 공연을 펼쳐 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 반면 이미 두 차례 대결을 치른 박은영은 "아이디어가 고갈되고 있다"며 살까지 빠진 모습을 보여 안타까움을 자아낸다. 과연 누가 결승에 진출해 '냉부 트로피'에 도전하게 될지 궁금증이 커진다.

3라운드 승자는 정규시즌 1위 최현석과 '2025 냉부 챔피언' 타이틀을 놓고 최후의 결승전을 치른다. 무려 15승을 기록하며 압도적인 1위에 오른 최현석은 "결승전에 걸맞은 요리를 하겠다"며 각오를 밝힌다. 그의 요리 설명을 들은 셰프들은 "15분 안에는 불가능하다", "너무 위험하다"며 우려를 드러내지만, 최현석은 끝까지 여유로운 태도를 유지해 어떤 요리를 선보일지 기대감을 높인다.

이날 대결에는 샘킴과 손종원이 5분 점검 보조에 나서 색다른 볼거리를 더한다. 샘킴이 "김성주 MC가 하는 대로만 하겠다"며 자신감을 보이자, 권성준은 "그러면 안 되는데"라며 걱정을 표한다. 하지만 샘킴은 요리를 맛본 뒤 이수지의 춤까지 따라 하는 독특한 맛 표현으로 분위기를 끌어올리고, 손종원은 한 음식을 맛본 뒤 귀여운 멘트를 던져 김성주로부터 "자주 시켜줄 걸 그랬어"라는 반응을 이끌어내며 폭소를 유발한다.

한편 JTBC '냉장고를 부탁해'는 28일 오후 9시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'세번 결혼' 나한일, 사기꾼에 투자하더니...♥유혜영 "2번 이혼의 원인" ('동치미')

2.

백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "고마워"

3.

고준희, 성형에 전남친까지 쿨하게 고백 "저 눈 했어요"

4.

"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기

5.

안성재 비난 댓글 8천개 쏟아진 '두쫀쿠'...이혜원 "지구 10바퀴 돌아야" 리얼 후기

연예 많이본뉴스
1.

'세번 결혼' 나한일, 사기꾼에 투자하더니...♥유혜영 "2번 이혼의 원인" ('동치미')

2.

백지영, 결혼 참 잘했네...♥정석원, 아내 머리 말려주는 다정 남편 "고마워"

3.

고준희, 성형에 전남친까지 쿨하게 고백 "저 눈 했어요"

4.

"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기

5.

안성재 비난 댓글 8천개 쏟아진 '두쫀쿠'...이혜원 "지구 10바퀴 돌아야" 리얼 후기

스포츠 많이본뉴스
1.

친구는 벌써 100억 FA인데... 이제야 1군 풀타임 기회 얻은 거포 유망주. 증명해야 된다

2.

"LEE, 굿바이!" PSG '1억 3000만 유로 스타', 레알 마드리드가 원한다 '최우선 영입 타깃'

3.

"드디어 터졌다" 2000억 사나이 비르츠 '데뷔골 폭탄돌리기' 황희찬팀 당첨…리버풀, '황희찬 침묵' 울버햄튼 2-1 꺾고 '3연승' 반등[EPL 리뷰]

4.

결국은 '건강한' 김도영이 윈나우 결정. 또 부상이면 29억 에이스도 힘들다

5.

아시아쿼터 9명이 투수→투고타저 가능성 UP→3할타자 10명이 안될 수도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.