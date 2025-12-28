'햄부기' 이수지, 정호영과 합동 공연…"셰프님 저랑 배가 똑같아요" 폭…

28일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 2025 시즌 최고의 셰프를 가려내는 대망의 '챔피언 결정전' 3라운드와 결승전이 연이어 펼쳐진다. 지난주 방송에서는 정규시즌 4위 박은영이 1, 2라운드에서 5위 손종원과 3위 김풍을 연달아 꺾으며 3라운드에 진출하는 쾌거를 이뤄내 화제를 모았다.
이날 첫 번째 대결에서는 연승 가도를 달리고 있는 박은영이 정규시즌 2위 정호영과 결승 진출을 놓고 운명의 3라운드 맞대결을 펼친다. 결승을 눈앞에 둔 만큼 두 셰프는 시작부터 거침없는 견제로 긴장감을 끌어올린다. 채소의 맛을 살려야 하는 주제가 공개되자 박은영은 "일식보다는 중식에 유리한 주제 같다"며 도발하고, 정호영은 "일식 요리사 협회 불러와야겠다"고 응수해 치열한 기싸움을 예고한다.
두 셰프는 상반된 분위기로 대결의 재미를 더한다. 정호영이 음식 설명 도중 자신의 시그니처인 댄스를 곁들이자, 이를 본 이수지는 "셰프님 배가 저랑 똑같다"며 조리대로 나가 즉석 합동 공연을 펼쳐 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 반면 이미 두 차례 대결을 치른 박은영은 "아이디어가 고갈되고 있다"며 살까지 빠진 모습을 보여 안타까움을 자아낸다. 과연 누가 결승에 진출해 '냉부 트로피'에 도전하게 될지 궁금증이 커진다.
3라운드 승자는 정규시즌 1위 최현석과 '2025 냉부 챔피언' 타이틀을 놓고 최후의 결승전을 치른다. 무려 15승을 기록하며 압도적인 1위에 오른 최현석은 "결승전에 걸맞은 요리를 하겠다"며 각오를 밝힌다. 그의 요리 설명을 들은 셰프들은 "15분 안에는 불가능하다", "너무 위험하다"며 우려를 드러내지만, 최현석은 끝까지 여유로운 태도를 유지해 어떤 요리를 선보일지 기대감을 높인다.
이날 대결에는 샘킴과 손종원이 5분 점검 보조에 나서 색다른 볼거리를 더한다. 샘킴이 "김성주 MC가 하는 대로만 하겠다"며 자신감을 보이자, 권성준은 "그러면 안 되는데"라며 걱정을 표한다. 하지만 샘킴은 요리를 맛본 뒤 이수지의 춤까지 따라 하는 독특한 맛 표현으로 분위기를 끌어올리고, 손종원은 한 음식을 맛본 뒤 귀여운 멘트를 던져 김성주로부터 "자주 시켜줄 걸 그랬어"라는 반응을 이끌어내며 폭소를 유발한다.