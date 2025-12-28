'나솔' 최초 혼전임신…28기 정숙♥상철, 오늘(28일) 결혼식[SC이슈]
|28기 정숙(왼쪽), 상철. 사진 출처=정숙, 상철 SNS
[스포츠조선 정빛 기자] SBS Plus, ENA 나는 솔로 28기 돌싱 특집에 출연했던 정숙(가명)과 상철(가명)이 부부의 연을 맺는다.
정숙과 상철은 28일 결혼식을 올린다. 두 사람은 같은 기수로 인연을 맺은 뒤 방송 종료 후 실제 연인으로 발전해 결혼에 이르렀다.
방송 당시 정숙은 영철과, 상철은 순자와 각각 최종 커플이 됐지만, 종영 이후 관계가 이어지며 현실 커플이 된 것이다.
특히 정숙은 프로그램 최초로 방송 중 임신 사실을 공개해 화제를 모았다. 결혼을 앞두고 상철은 "솔로나라 28번지에서 시작된 상철과 정숙의 나누어진 이야기가 이제는 합쳐져 평생이라는 결말을 맞이한다"며 "서로의 손을 잡고 걷는 첫걸음을 응원해 주신 모든 분들의 따뜻한 마음을 잊지 않고 행복하게 잘 살겠다"고 소감을 전했다.
현재 두 사람은 청주에 신접 살림을 차린 상태다. 정숙은 최근 개인 계정을 통해 신혼집을 공개하며 "늘 응원해 주셔서 감사드리고, 청주에서의 신혼살이도 내 집처럼 편안하게 잘 지내 보겠다"고 전했다. 상철 역시 "태아의 몸무게가 늘면서 정숙이 움직이기 힘들어져 집을 구하게 됐다"며 신혼집 마련 배경을 설명했다.
정숙은 현재 임신 중으로, 내년 5월 출산을 앞두고 있다. 태아 초음파 사진을 공개하며 "태명 '나솔이'는 안정기에 들어 매우 잘 자라고 있다. 성별은 아들이며, 큰 축복인 만큼 부끄럽지 않게 잘 살아가고 잘 키워 나가겠다"고 밝혔다.
정숙은 회계사, 상철은 국립대병원 행정 교직원으로 알려졌다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
