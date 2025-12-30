'선업튀' 변우석 이후 폭망한 tvN 월화극, '불꽃男' 안보현 심폐소생…

[스포츠조선 조지영 기자] 2026년 tvN 첫 로맨틱 코미디 '스프링 피버'가 코믹·로맨스·힐링을 아우르는 종합 선물 세트 매력을 담은 하이라이트 영상을 공개했다.
2026년 1월 5일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'(김아정 극본, 박원국 연출)는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.
지난 29일 공개된 하이라이트 영상에는 평화로운 작은 마을 신수읍을 배경으로 예측불허 사건들이 연이어 펼쳐지며 눈길을 사로잡는다. 매사에 불꽃 같은 성격의 선재규는 기상천외한 행동으로 마을을 들썩이게 만드는 요주의 인물. 거친 인상 탓에 위험천만한 남자로 오해받지만, 조카 선한결(조준영)의 부탁이라면 무엇이든 들어주는 '조카 바보' 면모로 반전 매력을 선보인다.
어떤 희로애락도 없이 무미건조하게 살기로 결심한 신수고등학교 윤리 교사 윤봄은 제자 한결의 삼촌인 재규와 얽히며 인생의 변곡점을 맞는다. "내가 오늘도 너한테 말리면 사람이 아니라 오징어다"라며 스스로를 다잡아보지만, 재규의 직진 애정 공세에 점점 흔들리기 시작한 것.
"내한테 자기라 했습니까?", "내한테 선 넘을 수 있습니까?" 등 재규의 돌직구 멘트와 이에 점점 감겨드는 봄의 반응은 불꽃 같은 남자와 얼음 같은 여자의 극명한 온도차 로맨스를 예고하며 웃음과 두근거림을 동시에 선사한다.
그런가 하면 선재규의 옛 절친이자 현재는 앙숙이 된 최이준(차서원)의 등장은 극의 긴장감을 배가시킨다. 재규를 10년 동안 찾아 나선 이준의 사연이 궁금증을 자아내는 가운데, 재규, 봄, 이준 사이의 미묘한 삼각 구도 역시 흥미를 유발한다. 여기에 신수고등학교 부동의 전교 1등 한결과 비운의 2등 최세진(이재인)의 서사도 예고됐다. 한결이를 못마땅해하는 유일한 안티팬 세진과 그것도 모르고 세진의 웃는 모습을 보고 싶어 하는 한결의 풋풋한 청춘 로맨스까지 더해지며 다양한 세대의 공감을 자극할 본방송이 더욱 기다려진다.
'스프링 피버'는 정겨운 시골 바닷 마을의 풍경과 현실감 넘치는 유머, 따뜻한 감성을 펼쳐 보일 풍성한 서사로 시청자들의 마음을 녹일 준비를 마쳤다. 흥행 보증 수표 배우들과 제작진이 함께한 2026년 기대작으로 주목받고 있는 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 2026년 1월 5일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.