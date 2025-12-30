하고 싶은 거 다 하는 제니, 본 적 없는 '25세 인간 김제니' 공개

기사입력 2025-12-30 09:56


하고 싶은 거 다 하는 제니, 본 적 없는 '25세 인간 김제니' 공개
사진=MMA

[스포츠조선 조지영 기자] 글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 생일을 맞아 특별한 사진전을 개최한다.

제니가 내달 16일부터 29일까지 약 2주간 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 사진전 'JENNIE PHOTO EXHIBITION 'J2NNI5''를 개최한다.

공개된 포스터에는 전시 일정과 함께 클로즈업된 제니의 얼굴을 조각처럼 표현한 이미지가 담겨 시선을 사로잡는다. 여러 층으로 나뉜 초상은 이번 전시가 담아낼 콘셉트를 상징적으로 드러내 글로벌 팬들의 높은 관심이 집중되고 있다.


이번 'JENNIE PHOTO EXHIBITION 'J2NNI5''는 의도되지 않은 순간 속에서 발견한 제니의 가장 본연의 조각들을 마주하는 전시로, 국내 유명 포토그래퍼 홍장현, 신선혜, 목정욱이 촬영한 25살 제니의 미공개 사진들이 공개된다. 또한, 전시에 공개된 작품 외 미공개 사진이 수록된 사진집도 출판된다. 연출된 모습이 아닌 그동안 본 적 없는 제니 본연의 모습과 이면을 담은 사진들은 무엇일지 궁금증을 자극한다.

특히 이번 사진전은 제니가 직접 사진집 출판부터 전시 개최까지 프로젝트 전반에 참여한 것은 물론 제니의 30번 째 생일인 1월 16일에 맞추어 개최돼 더욱 특별한 의미를 더한다. 아티스트 제니의 시선과 감정이 고스란히 반영된 공간으로 완성될 예정으로, 일반적인 사진 전시가 아닌 다양한 공간 연출을 통해 관람객들에게 특별한 경험을 선물한다.

제니의 'JENNIE PHOTO EXHIBITION 'J2NNI5'' 사진전 관람 티켓은 내달 9일 오후 8시 멜론티켓에서 사전 예매 가능하며, 전시 티켓 판매 수익금은 전액 기부될 예정이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

