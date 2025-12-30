트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자…

29일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 유명 트로트 여가수 A씨가 상간 소송에 피소됐다는 내용을 다뤘다.
제보자인 40대 가정주부 B씨는 남편과 A씨의 부적절한 관계에 대해 제보했다. B씨에 따르면 남편은 어느 순간부터 외출이 잦아졌고, 지난 2월부터는 아예 집을 나가 생활했다. 이후 B씨는 남편의 휴대전화에서 A씨의 이름과 생일을 발견하고 관계를 추궁했으나, 남편은 "그냥 친구 사이"라고 주장했다. A씨 역시 "친구 사이"라며 "이런 식으로 계속 연락하면 소속사 통해서 고소하겠다"고 말한 것으로 전해졌다.
그러나 B씨는 이후 남편과 A씨가 동거 중이라는 사실을 알아냈다. 이날 공개된 엘리베이터 CCTV에는 두 사람이 포옹하고 키스를 하는 모습이 고스란히 담겼다.
B씨는 내용 증명을 보내기 전 "우리 가정을 지킬 수 있게 내 남편을 돌려달라"라고 수차례 문자를 보내며 마지막 기회를 줬다. 그러나 A씨는 "내가 갖지도 않은 분을 왜 나한테 달라고 하냐. 제발 나한테 연락하지 마라. 두분 가정 문제는 두 분이 알아서 해라"는 취지의 답변을 했다고.
결국 B씨는 지난 9월 말 내용증명을 발송하고 상간 소송도 제기했다. 이에 A씨는 B씨와의 전화 통화에서 "할 말은 없지만 나도 피해자다. 내가 일반인이면 상관없는데. 너무 죄송하다. 나도 모든 걸 다 잃는 상황이다. 내가 생계가 끊기면 부모님도 내가 모셔야 된다. 변명밖에 안 되겠지만 나도 피해를 입었다. 한 번만 봐달라. 안 그러면 난 죽어야 된다. 난 잃을 게 많은 연예인이고 내가 진짜 바보다"라며 선처를 호소했다.
또 "내가 다 책임져야 되는 상황이고 위약금도 많이 나올거 같다. 가수로 노래만 할 수 있게 해주면, 조금만 봐주면 어떻게든 해보겠다. 시간 지나면 가정은 유지되지만 난 아무것도 없지 않냐"며 "내가 죽으면 두 분은 더 힘들 거 아니냐. 나는 남편 분을 공격해야 되는데 괜찮냐"며 눈물로 애원했다.
이후에도 A씨는 "어머니가 암이라 수술비와 치료비가 필요하다. 병원비를 벌어야 하니 제발 선처해 달라"는 문자 메시지를 보낸 것으로 알려졌다.
B씨는 "한 가정 파탄 내놓고 결국 돈을 이유로 사정 봐달라고 하니까 너무 괘씸하고 기가 막힌다. 유튜브에 보면 행사장에 남편이 동행한 모습이 올라오고 결혼식장 다니면서 축가 부를 때마다 너무 괘씸해서 더이상 방송에 나오는 모습 보고 싶지 않아서 제보했다"고 전했다.
이에 대해 양지열 변호사는 "A씨는 사실상 이미 혼인 관계가 파탄됐고, 법적으로 정리하는 단계만 남았다는 남성의 말을 믿고 교제를 시작했다고 한다"며 "(남성의 말이) 사실이 아니었다는 걸 알게 되자마자 관계를 끝냈고, 아내에게도 연락해서 사과의 뜻을 전했다고 한다"고 설명했다. 이어 "현재 법적 분쟁이 발생한 만큼 책임을 피할 생각은 없으며, 변호사를 선임해 진실을 밝히기 위해 다툴 예정이라고 한다"고 덧붙였다.
한편 A씨는 2019년 종편 채널의 트로트 경연 프로그램에서 10위권에 들며 오랜 무명 생활에서 벗어나 활발하게 활동 중이다. 현재도 종편 채널의 트로트 경연 대회에 출연 중이다.