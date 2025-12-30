'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노…

유재석은 29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 '놀면 뭐하니?'로 대상을 수상했다.
이날 유재석은 "뭐라고 감사를 드려야할지 모르겠다"면서 "부모님께 감사드리고 장인 어른, 장모님 그리고 너무 고마운 존재인 나경은 씨에게도 진심으로 감사드린다"면서 먼저 가족들에게 감사의 인사를 건넸다.
이어 그는 "PD님들과 작가님, 카메라 감독님 등 고생하시는 많은 제작진 여러분께 감사드린다"며 "하하, 우재까지 '놀면 뭐하니'를 함께 해주고 있지만, 두 동생에게도 정말 진심으로 고맙다고 꼭 이야기 하고 싶다. 또 올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차를 했지만 진주, 미주, 이경이까지 너무 고생했고 고맙다는 이야기를 꼭 전하고 싶다"고 말했다.
유재석은 "'놀면 뭐하니'는 한주 한 주 아이템이 바뀌기 때문에 종잡을 수 없는 상황이 많이 펼쳐진다. 그럴 때마다 편집을 위해 수많은 스태프가 노력하시는데 여러분들 덕분에 한주 한주 방송이 나갔다는 점에 감사 드린다"며 고개 숙여 인사했다.
그는 "'놀면 뭐하니'를 아껴주시는 시청자 여러분들께도 감사드린다. 여러분이 아니었다면 저도, '놀면 뭐하니'도 이곳에 있는 많은 예능 프로그램들도 지금까지 있을 수 있나라는 생각이 든다"면서 "큰 상을 받을 때마다 개인적으로 너무 큰 영광이고 감사드린다고 늘 이야기 하지만, 늦은 시간까지 객석에 수많은 프로그램의 스태프들이 나오셔서 박수와 응원을 보내주고 계신다. 카메라 뒤에서 고생을 하시는 스태프 한분 한분 인사를 드리고 감사의 마음을 전하고 싶다"며 카메라 뒤에서 고생하는 스태프들에 고마운 마음을 전했다.
그러면서 유재석은 "누군가의 귀한 아들, 딸 아니냐"면서 "여러분들의 정성과 노력으로 이 자리에 스무 번 넘게 설 수 있었다. 진심을 담아서 수많은 제작진 여러분들게 감사의 인사를 드린다"고 덧붙였다.
유재석은 "점점 방송 환경을 어려워지고 있지만, 그 안에서 즐거움과 웃음을 드리기 위해서 노력하는 많은 예능 프로그램에 종사하시는 분들, 동료 선후배님들에게 고생하셨다는 이야기 꼭 전해드리고 싶다"고 전했다.
마지막으로 유재석은 "MBC에서 9번째 대상이다. 작년에 다른 방송사에서 감사하게 20번째 대상을 받았다. 오늘 이 상으로 21번째 대상을 수상하게 됐다"며 "미래는 그 누구도 모른다. 2005년에 첫 대상을 받고, 21번째 그 첫번째 대상을 2025년에 받았다. 될 수 있을지 모르겠지만 30번째까지 끝까지 노력해보겠다"며 수상 소감을 마무리 했다.