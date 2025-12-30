백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"
[스포츠조선 조윤선 기자] 백지연이 아들의 결혼에 느꼈던 심정을 털어놨다.
29일 '지금백지연' 채널에는 '부모라면 한 번쯤 점검해 봐야 할 순간들. 구독자 질문 폭주했던 자녀 양육, 백지연의 답은?'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 백지연은 "양육에 대한 조언 물어보는 분의 비율이 거의 4~50%인 것 같다. 자녀 양육에 관한 대화를 해봐야겠다고 생각은 했는데 나로서는 참 부담스러운 주제다. 내가 대단한 부모도 아니고 자녀들은 다 다르지 않냐"고 말했다.
그는 "나는 아이가 1~2살일 때 재우거나 데리고 나가거나 할 때 내 손에 쏙 들어오는 아이 손을 잡고 혼잣말로 내 마음속으로 '엄마가 널 지켜줄게'라고 항상 결심했다. 근데 불가능한 이야기다. 넓은 세상에서 아무리 초능력적인 부모가 있다고 한들 신이 아니고서 어떻게 내 아이를 100% 완벽하게 지킬 수 있겠냐"고 털어놨다.
또 "스무 살이 넘으면 이제 내 아이가 아닌 성인이다. 내가 감히 통제하거나 간섭하거나 할 수 없는 하나의 고귀한 인격체라는 걸 인정하고 그때부터는 '나 엄마잖아' 이렇게 할 수 있는 게 아니다"라고 강조했다. 그러면서 "자녀는 귀한 손님이라고 하는데 그 말이 정말 맞는 거 같다. 여러 가지를 내포한 말인 거 같다"고 전했다.
백지연은 "내 품에 있을 때만 내 자식이지 내 품에서 금방 커서 나간다. 성인과 성인의 인격체와 인격체 사이의 관계인 거 같아서 내가 자식한테 존경받는 것보다 내가 무슨 일이 있어도 엄마는 날 믿어줄 거라는 게 중요한 거 같다"고 밝혔다.
이어 "지난 양육 기간 동안 난 모자란 게 너무 많았다. 아이가 결혼할 때 너무 즐겁고 행복했지만 내 품에 더 오래 있을 줄 알았다. 그래서 엄마로서 실수했던 걸 만회할 시간이 더 많이 남았을 줄 알았다. 이런 아쉬움도 있더라"며 솔직한 심정을 고백했다.
한편 백지연은 1995년 결혼, 슬하에 아들 강인찬 씨를 두고 있다. 강씨는 지난 2023년 정몽원 HL그룹 회장의 차녀 정지수 씨와 결혼했다.
