'박나래 절친' 장도연, 의미심장 수상소감 "겸손하지 않으면 다 죽어" …

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 장도연이 올해의 예능인상을 수상한 가운데 "무서운 예능판에서 끝까지 살아남기 위해 겸손하게 살겠다"며 의미심장한 소감으로 눈길을 끌었다.29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열린 가운데 장도연이 올해의 예능인상을 수상했다.
이날 수상을 위해 무대에 오른 장도연은 "감사하게도 MBC에서 몇 번 상을 주셔서 받았는데, 그때마다 '받을만 하지'라고 생각했던 적은 단 한번도 없다. 오늘은 가장 염치 없는 것 같다"며 소감을 밝혔다.
이어 그는 "포토존에서 유세윤 선배님과 '라디오스타'로 촬영하는데, MC분께서 '대상 누가 탈 것 같냐'고 물어보셨는데, 제 이야기를 하시더라. 새로운 조롱이다고 생각했다"면서 "말이 안된다. 주시지도 않을 거지만, 저도 받지도 않을거다. 대상 말도 안 된다"고 했다.
이어 장도연은 "'태어나서 세계 일주'도 고생해서 찍어놓으신 프로그램에 저는 앉아서 수첩보고 이야기 하고, '라디오스타'도 그 자리가 얼마나 귀하고 많은 분들이 갈망했던 자리인지 매주 체험하고 있다"며 "그 몫을 다하지 못하는 것 같아서 늘 아쉬움이 남는다. 새해에는 조금 더 노력하고 운이라고 생각하지만, 운 닿을때까지 열심히 달려보겠다. 새해에는 무탈하고 무사하시길 바라겠다"고 전했다.
마지막으로 장도연은 "'삼국지'를 읽고 있다. 겸손하지 않으면 다 죽더라"며 "무서운 예능판에서 끝까지 살아남기 위해, 아버지가 늘 하신 말씀처럼 겸손하게 살겠다"고 전해 눈길을 끌었다.