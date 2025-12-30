최성국, 55세에 둘째 딸 얻고 결국 오열..."좀 더 빨리 만났다면"
[스포츠조선 김수현기자] 배우 최성국이 둘째 딸을 무사히 품에 안았다.
29일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 신혼 생활을 만끽 중인 심현섭이 아내 '♥영림'의 손길을 받아 한결 댄디한 모습으로 스튜디오를 찾았다.
'울보 아빠' 최성국의 둘째 딸 최시아 탄생기도 함께했다. 이날 방송 분당 최고 시청률은 4.0%(닐슨코리아, 전국 기준), 전국 시청률은 3.5%를 기록했다.
심현섭은 "둘이 합쳐서 99세지 않냐"면서 시험관 시술 중인 소식을 전했다. 최성국의 둘째 소식까지 겹치자, 심현섭은 "기운 좀 나눠달라"면서 최성국의 손을 잡고 자연 임신의 기운(?)을 전달받았다. 최성국은 "제 삶은 트루먼 쇼다"라며 재치 있게 둘째 출산 영상의 시작을 알렸다.
영상 속에서 처음으로 엄마와 떨어지게 된 최성국의 첫째 아들 시윤은 유달리 시무룩한 모습이었다. 할머니 집에 머물게 된 시윤은 "걱정 마세요"라며 엄마를 꼭 안았고, 최성국 부부는 아들의 대견한 모습에 눈물을 흘렸다. 그리고 최성국 부부는 둘째 출산을 위해 병원을 찾았다.
스튜디오에서 최성국은 "내가 조금 더 어렸을 때 아내를 만났더라면 좋았을 텐데..."라며 "내가 나이가 많으니까, 시윤이를 외동으로 키우고 싶진 않았다. 아내한테나 시윤이한테나 의지할 수 있는 존재를 만들어주고 싶었다"면서 '55세 아빠'의 현실적인 고민을 토로했다.
이제 갓 시험관 시술을 시작한 동갑내기 친구 심현섭도 격하게 공감했다. 제왕 절개 수술 중인 아내를 밖에서 기다리던 최성국은 예상보다 늦어지자, 초조함과 동시에 첫째 시윤이가 태어났을 때와 비슷하게 눈시울을 붉혔다. 스튜디오에서 최성국은 "갑자기 겁이 나더라. 아기한테나, 산모한테나 무슨 일이 있나 (아빠는) 알 수가 없지 않냐"며 당시 속내를 밝혔다.
둘째 딸 최시아가 무사히 세상 밖으로 나오자, VCR로 지켜보던 강수지는 "복숭아 같다"며 첫인상을 전했다. 한편, 첫째 시윤과 똑같이 생긴 둘째 시아를 품에 안아본 '두 아이 아빠' 최성국은 갑자기 오열했다.
그는 "조금 전의 만남을 시작으로 (딸이) 계속 나와 인생을 함께 해야 하는 거니까...시작되는 느낌이 되게 북받치더라"면서 당시 심정을 헤아렸다. 이후 딸의 출산을 담당한 의사는 "셋째도 가능하시겠다"는 희망적인 소식을 전했지만, 최성국은 둘째 득녀의 기쁨과 나이 많은 아빠의 복잡한 심경이 뒤섞인 듯 헛웃음을 지었다.
극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.