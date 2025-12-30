이번엔 정말 미국 가는거야? 팀 코리아 향한 장밋빛 전망, 대만, 호주 배당는 과연?

기사입력 2025-12-30 09:31


이번엔 정말 미국 가는거야? 팀 코리아 향한 장밋빛 전망, 대만, 호주 …
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 류지현 감독이 선수들의 환영을 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

[스포츠조선 정현석 기자]한국 야구는 월드베이스볼클래식(이하 WBC)에서 2006년 3위, 2009년 준우승으로 선전했다.

하지만 암흑기가 찾아왔다. 2013년, 2017년, 2023년 최근 세 차례 대회에서 잇달아 조별리그 관문을 넘지 못했다. 3전4기의 도전. 내년 3월 일본에서 열리는 2026 WBC 조별예선에 관심이 모아지고 있다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 조별리그 C조에서 일본, 대만, 호주, 체코와 경쟁한다. 조 2위 안에 들면 미국에서 개최되는 8강 토너먼트에 진출한다. 오타니 쇼헤이(LA다저스)까지 가세한 절대전력 일본의 높은 예선통과 확률을 감안하면 사실상 4대1의 경쟁이다. 대만, 호주 등 만만치 않은 신흥강국의 벽을 넘어야 한다.

예측, 힘들다. 공은 둥글다. 선수 컨디션 등 시기적 변수도 수두룩 하다.

과연 한국 선수들은 4번째 도전만에 본선 8강 토너먼트가 열리는 미국행 비행기에 탑승할 수 있을까.

외국 주요 베팅 사이트들은 긍정적으로 전망했다. 전체적으로 한국 야구 대표팀을 7∼8위권 전력으로 평가하고 있다. 돈이 걸리는 만큼 베팅 사이트들이 대회 판도를 허투루 평가하지는 않는다. 시시각각 변수를 고려해 현 시점에서 수치를 조정한다.

BetUS, DraftKings 등 외국 주요 베팅 사이트들은 2026년 WBC 본선 참가 20개국을 상대로 우승 예측 베팅을 진행중이다.


이번엔 정말 미국 가는거야? 팀 코리아 향한 장밋빛 전망, 대만, 호주 …
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 야구대표팀이 국민 의례를 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/
확률 차이는 있지만 '우승 후보 1순위'는 단연 미국이다.


미국은 이번 대회에 에런 저지(뉴욕 양키스), 칼 롤리(시애틀 매리너스), 카일 슈워버(필라델피아 필리스), 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스), 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠) 등 빅리그 슈퍼스타들을 대거 발탁해 우주 최강 전력을 꾸렸다.

DraftKings는 미국에 +140 배당을 설정했다. 2위는 일본이다. +300 배당으로 미국의 뒤를 이었다. 도미니카공화국(+350), 푸에르토리코(+900), 베네수엘라(+1400), 멕시코(+2000)에 이어 한국이 +3500(내재 확률 2.8%)의 배당으로 7위에 올랐다. 100달러를 걸면 3600달러를 받을 수 있다는 뜻이다. 한편, 캐나다가 +4000으로 한국의 뒤를 이어 8위를 차지했다.

한국이 물리쳐야 할 대만은 +10000(내재확률 약 0.99%), 호주는 +15000의 배당으로 한국보다 우승확률이 크게 떨어지는 것으로 평가했다. 베팅사이트들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 약 50%~65% 선으로 예상하고 있다.

앞선 5차례 WBC에서는 일본이 가장 최근 대회를 포함, 세차례(2006년·2009년·2023년) 우승으로 최다 우승 기록을 가지고 있다. 미국(2017년)과 도미니카공화국(2013년)은 각각 한 번씩 우승을 차지했다.

과연 한국이 대만, 호주의 벽을 넘어 17년 만에 8강 진출에 성공할 수 있을까. 적어도 베팅사이트 전망은 제법 긍정적이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

4.

'박나래 절친' 장도연, 의미심장 수상소감 "겸손하지 않으면 다 죽어" [MBC 방송연예대상]

5.

박보미, 15개월 아들 잃은 아픔 딛고…"기도로 버틴 끝에 둘째 딸 만났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

98분 극장 결승골에 초흥분 "양민혁 사랑해!!" 외친 포츠머스…2025년 마지막 경기서 3호골 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

98분 극장 결승골에 초흥분 "양민혁 사랑해!!" 외친 포츠머스…2025년 마지막 경기서 3호골 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.