유재석, 재개발 예정 단독주택 공개 "서울 노른자땅..기다리는 중" ('놀뭐')

기사입력 2026-02-21 19:33


[스포츠조선 조윤선 기자] '시샵' 유재석의 단독주택이 공개됐다.

21일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 강원도 번개 이후 회원들을 집으로 초대한 시샵 유재석의 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 '쉼표, 클럽' 회원들을 집으로 초대했다. '강변' 정준하와 함께 먼저 도착한 '젠장 박' 박명수는 집을 둘러보던 중 "여기가 본인 집이냐. 피지컬 AI시대인데 TV가 이게 뭐냐"고 지적했다.

유재석이 "재개발 예정"이라고 말하자, 박명수는 "인감 왜 안 찍냐. 재개발할 거면 으쌰으쌰해야하지 않냐. 다 모여서 꽹과리치고 '합시다' 해야지"라며 몰아붙였다. 이에 유재석은 "찍고 기다리는 거다"라고 맞받아쳤다.


또 박명수는 "웃풍이 심하다"며 "재개발로 돈 번다면서 등짝이 너무 춥다"며 유재석의 구두쇠 면모를 지적했다. 그러자 유재석은 "난방 껐다. 아껴야 잘산다"고 응수했다.

이후 다른 멤버들이 도착했고, 주우재는 유재석 얼굴이 합성된 가족사진을 보며 "가족분들이 심상치 않다. 개인적으로 아들이 누구를 닮은 거 같다"고 농담했다. 허경환 역시 "엄마 닮아서 입이 틀어졌다"며 거들었고, 박명수는 "집안이 못생겼다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

