카리나 손 만지작? 김도훈, 논란 커지자 직접 해명 "손댄 적 없다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김도훈이 그룹 에스파 멤버 카리나의 손을 만지작거렸다는 논란에 대해 직접 해명했다.
김도훈은 지난 19일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단2' 제작발표회에 참석했다.
이날 김도훈은 카리나를 비롯해 혜리, 존박, 가비, 이용진과 함께 단체 사진 촬영에 나섰다. 당시 출연진은 손을 맞잡는 포즈를 취했고, 김도훈은 양옆에 선 카리나와 가비의 손을 함께 잡은 상태로 촬영에 임했다.
그러나 제작발표회 현장이 담긴 영상에서 김도훈이 카리나의 손을 만지는 것처럼 보이는 장면이 확산되며 일부 네티즌들 사이에서 논란이 불거졌다. 한 네티즌은 김도훈의 팬 커뮤니티에 "카리나 손대지 마"라는 글을 남기기도 했다.
이에 대해 김도훈은 "손을 댄 적은 없고, 내 손가락을 긁은 적은 있어. 가려웠거든"이라고 설명하며 오해를 바로잡았다. 실제 영상에서도 그는 카리나와 손을 잡은 상태에서 자신의 손가락을 긁은 듯한 모습을 보였다.
정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.19/
이를 본 네티즌들은 "본인 손 만지는 거다", "자세히 보니까 자기 손 긁는 거 같다", "공적인 자리에서 카리나 손을 만졌겠냐", "오해할 만하긴 한데 자기 손 긁는 거 같음"등의 반응을 보였다.
한편 김도훈이 출연하는 '미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능 프로그램. 시즌1을 성공적으로 공개한 이후 시청자들의 성원에 힘입어 만들어진 시즌2다. 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등 장르 예능의 대가 정종연 PD가 2024년 선보인 '미스터리 수사단'이 한층 짙어진 미스터리와 야외로 공간을 확장한 역대급 스케일의 오픈월드 어드벤처로 돌아왔다. 예측불가한 초자연적인 사건을 파헤치고 해결하는 '미스터리 수사단'의 팀워크와 케미스트리도 레벨업 했다. 경력직 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 신입 수사단원 가비가 합류했다. 오는 27일 넷플릭스를 통해 공개된다.