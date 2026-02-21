"GOODBYE 올림픽" 선언한 최민정 향한 헌사..."노력해줘서 고맙다" 심석희, "잊지 못할 추억" 김길리, "더 해도 될 것 같아" 이소연, "많이 아쉬워" 노도희[밀라노 현장]

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 은메달 최민정이 시상대에서 눈물을 보이고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 메달을 들고 포즈를 취하고 있는 심석희, 노도희, 김길리, 최민정, 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]마지막 올림픽을 선언한 '여제' 최민정(성남시청)에게 동료들은 마음이 담긴 헌사를 남겼다.
최민정은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 은메달을 목에 걸었다.
경기를 마치고 모습을 드러낸 최민정은 이미 많은 눈물을 흘리고도, 계속해서 눈가의 수도꼭지가 멈추지 않은 모습이었다. 마지막 올림픽, 스스로 올림픽에 작별을 고하는 순간이 임박했음을 알고 있었기에 참을 수 없었다. 최민정은 "마지막 올림픽이라는 생각이 들어서 눈물이 많이 난다"고 했다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 최민정 위로하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
전설이었다. 2018년 평창에서 처음 올림픽 무대를 휘저었던 쇼트트랙 신동은 2022년 베이징에서 1500m 2연패와 함께 '여제'의 자리에 올랐다. 마지막 숙원과도 같았던 500m 정복, 1500m 3연패는 아쉽게 이뤄내지 못햇지만, 최민정은 계주 금메달, 1500m 은메달을 수확했다. '역시 최민정'이라는 말이 떠오르는 경기력은 여전했다.
다만 최민정은 끝내야 할 때라고 생각했다. 그간 최고의 자리를 지키기 위해 많은 것을 참고 있었다. 그는 "계기는 딱히 없다. 자연스럽게 그런 생각이 들었다. 이번 시즌 아픈 곳도 많았다. 여러 가지로 힘들었고, 내가 할 수 있는 모든 것을 다 했던 것 같다. 많은 기록도 세웠다. 후회는 없다"고 했다. 이어 "무릎 때문에 고생을 많이 했다. 이렇게 준비하면서 발목도 안 좋아졌다. 어려운 부분이 있었는데 그래도 괜찮다"고 덧붙였다.
올림픽 무대에 작별 인사를 건넨 최민정에게 동료들도 말을 남겼다. 21일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 위치한 코리아하우스에서 진행된 기자회견에서 김길리(성남시청) 이소연(스포츠토토) 심석희(서울시청)도 최민정의 선택에 격려의 말을 남겼다.
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자회견 참석한 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
김길리는 "(최)민정이 언니가 올 시즌 팀 전체 주장으로 정말 많이 고생했다. 진짜 너무 수고가 많았다. 언니한테 이런 말을 하려니까 어색하다. 언니랑 이런 큰 무대, 올림픽에서 같이 뛸 수 있어서 영광이었다"고 했다.
이소연은 "너무 열심히 하고, 성실하고, 대단하고 느낄 정도로 열심히 하는 선수다. 눈물을 보일 때 울컥했다. 주장으로서 고생을 많이 했다. 옆에서 얼마나 열심했는지를 봤기에 응원했다. 너무 축하한다고 말해주고 싶다. 내가 보기엔 더 해도 될 것 같다. 하지만 너무 힘들다는 걸 알기에 선택을 응원하고 고생 많이 했다고 해주고 싶다"고 했다.
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 심석희. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
심석희는 "올림픽을 준비하는 데 있어서 개인전 준비만으로도 바쁠 텐데 계주까지 많이 생각해줘서 고마웠다. 주장으로서의 책임감도 많이 힘들고 불편할 수 있다. 그런 부분들까지 많이 노력해줘서 고맙다고 말하고 싶다"고 했다.
노도희도 "속상한 부분이 있다. 항상 함께 할 줄 알았다. 티를 많이 안 내는 친구인데, 저렇게 울면서 감정을 내비칠 정도로 얘기하는 것을 보며 그동안 많이 힘들었구나 생각했다"고 했다.
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
한편 최민정은 마지막 올림픽을 앞둔 시점에서 어머니의 편지와 함께 큰 감동을 받기도 했다. 최민정은 "공항에서 출국하는 날 어머니에게 편지를 받았다. 비행기에서 받고 정말 많이 울었다. 올림픽 기간 동안 좀 힘들었다. 어머니가 이제 지금까지 온 것만으로도 고생 많았고, 어머니 인생의 금메달이라는 대목을 보면서 맘을 잘 추스렸다. 다잡기도 했다. 덕분에 올림픽을 잘 마무리할 수 있었다. 큰 힘이 됐다"고 했다.
선수 생활에 대해서는 "마지막 올림픽인 것은 확실하다"며 "앞으로 대표팀 생활이나, 선수 생활은 조금 더 생각하면서 차근차근 정리할 생각이다"고 했다.