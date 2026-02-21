'송지은♥' 박위, 추락 사고 직후 모습 공개..."할 수 있는 게 없었다"
[스포츠조선 정안지 기자] 박위가 건물 추락 사고 후 전신마비 진단을 받았을 당시를 떠올렸다.
21일 박위는 자신의 SNS에 국제어린이양육기구인 '컴패션'과 인터뷰한 내용이 담긴 영상을 업로드했다.
영상 속 박위는 "전신마비 진단을 받고 누워 있을 때 할 수 있는 게 아무것도 없었다. 물 한 모금도 누가 먹여주지 않으면 물도 못 마셨다"라면서 사고 후 힘들었던 당시를 떠올렸다. 이와 함께 당시 병원 침대에 누워 있는 박위의 모습이 공개됐다.
이어 그는 "근데 그때 가족들, 친구들 그리고 이름도 모르는 수많은 교회 분이 기도해 주시고 응원해 주셨었다"라면서 "근데 그전까지 내가 도움받으면서 사는 것에 대해 한 번도 생각해 본 적이 없다. 내가 그런 상황에 처하니까 내가 도움을 받았을 때 너무 큰 힘이 되더라"라면서 당시 자신을 도와준 많은 이들에게 고마운 마음을 전했다.
박위는 "그분들이 없었다면 지금 이렇게 웃으면서 나와서 생활을 못 했을 것 같다"면서 "그 도움들이 정말 말로 표현할 수 없을 정도로 나를 일으켜 세웠다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.
한편 박위는 지난 2014년 건물 추락 사고 후 전신마비를 겪고 있는 유튜버로, 재활을 통해 상체를 사용할 수 있는 등 몸이 회복돼 긍정의 아이콘으로 주목받고 있다. 박위는 지난 2024년 그룹 시크릿 출신 가수 송지은과 결혼했다.
