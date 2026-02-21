"한국 선수 끔찍한 사고" 외신도 대충격! 사상 첫 결선행, 연습 레이스 도중 불의의 추락…비장의 무기 시도하다 부상, 결국 기권
|
|
|사진캡처=더선
|
|
|로이터 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]이승훈(21·한체대)의 안타까운 부상이 전세계에도 충격을 던졌다.
영국의 '더선'은 21일(이하 한국시각) '동계올림픽 스키 스타 이승훈이 결선을 앞두고 연습 도중 끔찍한 사고를 당해 의료진이 급히 달려갔다'고 보도했다.
이승훈은 20일 한국 설상 종목의 새 장을 열었다. 그는 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 하프파이프 예선에서 76.00점으로 25명의 선수 중 10위로, 상위 12명이 오르는 결선에 이름을 올렸다. 생애 두 번째 올림픽에서 대한민국 선수 최초로 남자 하프파이프 결선행의 쾌거를 일궜다.
결선은 21일 열렸다. 하지만 결선을 준비하다 부상으로 낙마했다. '비장의 무기' 더블콕 1800도 기술을 시도하다 파이프 벽에 오른 무릎을 부딪혀 추락했다.
|
|
|로이터 연합뉴스
'더선'은 '이승훈은 연습 주행 중 사고를 당해 결선에 출전하지 못했다. 그는 눈밭에 세게 떨어졌고, 의료진이 즉시 달려가 도왔다. 이승훈은 코스에 가만히 누워 있는 모습에서 다소 불편해 보였다. 들것에 실려 눈밭에서 옮겨졌고, 그는 두 손으로 얼굴을 가렸다'고 전했다.
|
|
|EPA 연합뉴스
이승훈은 한국 선수 최초로 결선에 오른 후 "꿈만 같다"며 "결선에 진출하게 돼 정말 기쁘다. 한국을 대표해서 올림픽에 참가하고, 처음으로 결선에 진출하게 돼 꿈이 이루어진 것 같다"고 밝혔다.
인대 파열이 의심되는 심각한 부상이었다. 그의 차례인 결선 1차 시기에 DNS(Did Not Start출발하지 않음)로 표기됐다. 이승훈은 슬로프를 떠나지 않았다. 끝까지 포기할 수 없었다. 무릎 상태를 보고 마지막 3차 시기, 한번이라도 결선 무대를 밟고자 하는 의지가 강력했다.
하지만 목발 없이 걸을 수 없을 만큼 심각한 부상이었다. 결국 3차 런이 진행중인 상황에서 코칭스태프가 선수 보호를 위한 결단을 내렸다. 이승훈이 앰뷸런스로 긴급 후송됐다. 1~3차 시기 모두 DNS. 눈물을 머금고 다음을 기약했다.
'더선'은 '하프파이프는 경기 도중 추락하는 사고가 빈번하게 발생하는 경기로 유명하다. 메달 유력 후보였던 핀리 멜빌 아이브스 역시 예선에서 추락해 들것에 실려나갔다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.