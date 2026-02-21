"한국 선수 끔찍한 사고" 외신도 대충격! 사상 첫 결선행, 연습 레이스 도중 불의의 추락…비장의 무기 시도하다 부상, 결국 기권

기사입력 2026-02-21 15:01


[스포츠조선 김성원 기자]이승훈(21·한체대)의 안타까운 부상이 전세계에도 충격을 던졌다.

영국의 '더선'은 21일(이하 한국시각) '동계올림픽 스키 스타 이승훈이 결선을 앞두고 연습 도중 끔찍한 사고를 당해 의료진이 급히 달려갔다'고 보도했다.

이승훈은 20일 한국 설상 종목의 새 장을 열었다. 그는 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 하프파이프 예선에서 76.00점으로 25명의 선수 중 10위로, 상위 12명이 오르는 결선에 이름을 올렸다. 생애 두 번째 올림픽에서 대한민국 선수 최초로 남자 하프파이프 결선행의 쾌거를 일궜다.

결선은 21일 열렸다. 하지만 결선을 준비하다 부상으로 낙마했다. '비장의 무기' 더블콕 1800도 기술을 시도하다 파이프 벽에 오른 무릎을 부딪혀 추락했다.


'더선'은 '이승훈은 연습 주행 중 사고를 당해 결선에 출전하지 못했다. 그는 눈밭에 세게 떨어졌고, 의료진이 즉시 달려가 도왔다. 이승훈은 코스에 가만히 누워 있는 모습에서 다소 불편해 보였다. 들것에 실려 눈밭에서 옮겨졌고, 그는 두 손으로 얼굴을 가렸다'고 전했다.

이승훈은 한국 선수 최초로 결선에 오른 후 "꿈만 같다"며 "결선에 진출하게 돼 정말 기쁘다. 한국을 대표해서 올림픽에 참가하고, 처음으로 결선에 진출하게 돼 꿈이 이루어진 것 같다"고 밝혔다.

인대 파열이 의심되는 심각한 부상이었다. 그의 차례인 결선 1차 시기에 DNS(Did Not Start출발하지 않음)로 표기됐다. 이승훈은 슬로프를 떠나지 않았다. 끝까지 포기할 수 없었다. 무릎 상태를 보고 마지막 3차 시기, 한번이라도 결선 무대를 밟고자 하는 의지가 강력했다.

하지만 목발 없이 걸을 수 없을 만큼 심각한 부상이었다. 결국 3차 런이 진행중인 상황에서 코칭스태프가 선수 보호를 위한 결단을 내렸다. 이승훈이 앰뷸런스로 긴급 후송됐다. 1~3차 시기 모두 DNS. 눈물을 머금고 다음을 기약했다.

'더선'은 '하프파이프는 경기 도중 추락하는 사고가 빈번하게 발생하는 경기로 유명하다. 메달 유력 후보였던 핀리 멜빌 아이브스 역시 예선에서 추락해 들것에 실려나갔다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

