‘정경미♥’ 윤형빈, 결혼 13년 차 위기..“AI 상담 꼴 보기 싫어”

기사입력 2026-02-21 15:19


[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 윤형빈이 아내 정경미와의 불화를 털어놨다.

지난 18일 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 '윤형빈♥정경미 부부, 이대로 괜찮은가? 결혼 14년 차 부부의 위태로운 결혼 생활... 사랑꾼 오나미 부부에게 상담 받으러 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 윤형빈은 "아내가 무슨 일 때문에 화가 났는지 모르겠다. 화가 난 건지도 모르겠다. 지금 표정이 안 좋다. 계속 기분이 안 좋은 표정이다. 그래서 눈치를 보고 있다"며 고민을 꺼냈다.

이어 "최근에 내가 아이들 등원을 두 번 정도 못 시켰다. 자느라 못 했다. 암묵적으로 내가 맡고 있는 일인데, 그날은 아내가 나를 깨우지 않고 본인이 등원을 시켰더라. 더 자라고도 안 했다. 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 털어놨다.

이에 함께 출연한 오나미는 "이제 등원을 해야죠"라고 현실적인 조언을 건넸다. 하지만 윤형빈은 "등원만이 문제가 아닌 것 같다"며 부부 사이의 감정적 거리감을 언급했다.

오나미는 "집이 아닌 다른 공간에서 데이트를 하며 진솔하게 대화를 나눠보라"고 했다.

윤형빈은 정경미가 불만이 있어도 말을 안 하는 편이고, 자신 역시 먼저 풀어주는 성격이 아니라며 "내가 뭘 잘못했는지 모르겠는데 화가 많이 났다면 말을 걸어 풀어주려 노력해야 하는데, 나는 '내가 뭘 잘못했다고 화를 내는 거야'라고 나온다"고 솔직하게 고백했다.

오나미는 "대화를 해야 한다. 그렇게 하면 단절이 되고 개선이 안 된다"고 강조했다.


이어 오나미 박민 부부는 최근 AI의 도움을 받아 부부 관계에 대한 조언을 얻었다고 밝혔다.

이를 들은 윤형빈는 AI에게 사과 방법을 검색했고, AI가 "말보다 행동으로 진심을 보여달라는 강력한 신호일 가능성이 높다"고 답하자 "뭐야, 이런 얘기도 할 줄 아네. 꼴 보기 싫어"라는 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "먼저 화해를 시도하겠다"고 덧붙였다.

한편 윤형빈은 2013년 정경미와 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

