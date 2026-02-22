'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

김민석은 21일 오후 11시(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 밀라노-코르티나 동계올림픽 매스스타트 준결선 2조에 나섰지만 조 12위에 머물며 결선행이 불발됐다.
김민석은 1000m와 1500m에도 출전했으나 모두 메달이 불발됐다. 1500m는 이전 두 번의 올림픽에서 김민석이 메달을 따낸 종목이다. 주 종목에서도 제대로 기량을 발휘하지 못하며 태극마크가 아닌 다른 국기를 달고 출전한 첫 올림픽을 아쉽게 마감했다.
그는 "일단 내가 할 수 있는 것에 대해서는 전부 최선을 다했다. 아쉽지는 않다. 아쉬운 부분은 있지만, 후회는 없다. 내가 할 수 있는 것은 다 쏟았고, 화가 난다거나, 슬프거나 이런 것은 없다. 이번 올림픽을 통해 나는 더 성장할 수 있다는 것을 너 느끼고 있고, 비록 지금의 성적을 못낸 것은 아쉽지만, 이로 인해 나도 많은 것을 배웠다. 어떤 부분이 부족한 지를 많이 깨달았다. 다음에는 더 성장할 수 있다는 걸 믿고 있다"고 했다.
연합뉴스
김민석은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 태극마크를 달고 스피드스케이팅 남자 1500m 동메달을 목에 걸었다. 하지만 김민석은 2022년 7월 진천선수촌에서 음주운전 사고를 냈고, 대한체육회으로부터 최종적으로 국가대표 2년 자격 정지 처분을 받은 뒤 국내 활동이 어려워지자 2024년 헝가리로 귀화했다.
헝가리 귀화를 통해 김민석은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 나설 수 있었다. 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장 제41조 2항에 따르면, 한 선수가 국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 하는데, 김민석은 2022년 2월 18일에 열린 2022 베이징 동계올림픽 남자 1,000ｍ 경기에 출전한 뒤 공식 국제대회에 출전하지 않았기에 문제가 없었다.
김민석은 귀화 배경에 대해 "그냥 스케이트가 너무 좋았다. 내 인생의 전부이기 때문에 2년 동안 훈련을 하지 못하게 되면 선수 생활을 지속할 수 없을 것이라고 생각했다. 그로 인해서 올림픽을 할 수 있다는 것 자체만 생각했다"며 "대한민국을 너무 사랑했고, 대표했던 입장으로서 그런 부분이 너무나 큰 고민이었다. 하루 밤낮으로 고민했다"고 밝혔다.
이번 대회 경기를 앞두고 한국 선수단과 훈련도 진행했다. 김민석은 "한국 대표팀 감독님이 큰 배려를 해주신 덕분에 내가 같이 훈련할 선수가 없기에 그런 배려를 해주셨다. (정)재원이랑도 항상 같이 운동했고, 같이 합작품도 만들어낸 과거가 있기에 나를 위해서 한국 선수단이 배려해준 것 같다"고 했다.
4년 후를 바라보고 있다. 김민석은 "당연히 다음 올림픽을 준비할 생각이다. 나는 지금 같은 부진이 있어도, 더 나아가서 언젠가는 다시 시상대에 설 수 있도록, 다음 올림픽을 준비하겠다"고 했다.