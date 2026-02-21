최시원, SNS 의미심장 글 논란 커지자...SM "고소장 제출" 강경 대응

기사입력 2026-02-21 20:09


[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버이자 배우 최시원이 정치색 논란에 휩싸인 가운데, 소속사 SM엔터테인먼트가 강경 대응 방침을 밝혔다.

SM엔터테인먼트는 20일 공식 입장을 통해 "최근 지속·반복적으로 소속 아티스트에 대해 인신공격, 모욕 등 악의적인 게시물을 작성·게시하고 있음을 확인하였고, 그 심각성에 대해 엄중히 인지하고 있다"고 전했다.

이어 "당사는 자체 모니터링을 통해 수집한 자료를 토대로 게시글 내용과 첨부 이미지 등을 면밀히 검토하였고, 확인된 범죄 행위에 대해 법무법인(유한) 세종과 함께 수사기관에 고소장을 제출했다"고 덧붙였다.

소속사는 "온라인 커뮤니티, SNS 플랫폼 등에 당사 소속 아티스트와 관련된 허위 정보를 생성·유포하는 행위, 조롱·경멸하는 글을 게시하는 행위에 대하여도 지속적으로 증거를 확보하고 있고, 해당 게시물들을 검토 후 단계적으로 고소 절차를 확대해 나갈 예정"이라며 "당사는 아티스트에게 정신적으로 큰 피해를 끼치는 위와 같은 불법행위를 엄중 조치하고 소속 아티스트의 권익을 보호하기 위해, 어떠한 선처나 합의 없는 민·형사상 법적 조치로 강경하게 대응할 것임을 다시 한번 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

이번 대응은 최근 최시원의 SNS 게시물을 둘러싼 논란 이후 악성 댓글이 급증한 데 따른 조치로 풀이된다. 최시원은 지난 19일 자신의 SNS에 "불의필망, 토붕와해(不義必亡, 土崩瓦解)"라는 문구를 올렸다. 해당 표현은 "의롭지 못한 것은 결국 완전히 무너진다"는 의미로 해석된다. 해당 게시물을 올린 시점이 특정 사회적 이슈와 맞물리며 온라인상에서는 다양한 해석이 나왔고, 정치적 메시지 여부를 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.

