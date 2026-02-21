백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

기사입력 2026-02-21 13:30


백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 이효리와의 관계를 언급했다.

21일 백지영의 유튜브 채널에서는 '레전드 기싸움 썰 이효리vs백지영 그들의 진실(라이브 Q&A)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영 정석원 부부는 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다. 한 팬은 "지영 씨는 이효리랑 연락하냐"고 물었고 백지영은 "이걸 왜 궁금하시지?"라고 의문을 가졌다.


백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"
이에 제작진은 "두 사람의 기싸움 짤이 돈다"고 설명했다. 지난 2012년 SBS '정재형 이효리의 유&아이'에서 게스트로 출연한 백지영은 이효리와 선후배 사이를 정리한 바 있다. 1998년 핑클로 데뷔한 이효리는 "제가 선배다"라고 말했고 백지영은 "어머 선배님, 연장자라 깜빡했다"고 웃었다. 이 대화가 "기싸움 같다"며 온라인 커뮤니티 내에서 화제가 된 것.

이를 알게 된 백지영은 "이게 짤이 도냐. 너무 웃기다. 핑클이 나한테 선배"라고 밝혔다. 하지만 정석원은 "백지영 말고 다른 걸로 데뷔했을 때 그것도 데뷔지 않냐"며 백지영이 1997년 트롯보이스로 데뷔해 활동했던 것을 언급했다. 놀란 백지영은 "그거 빼고 백지영으로 해야 인정이다. 내가 후배"라고 황급히 정석원의 말을 막아 웃음을 안겼다.

이어 백지영은 이효리와의 사이에 대해 "같이 친해질 기회가 없었고 아주 가끔 안부 정도는 물을 수 있는 사이? 이 정도"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심형래 “신내림 받았다”..86세 전원주, 점사에 “3년밖에 못 산단 얘기냐” 심각

2.

故 차명욱, 산행 중 심장마비로 별세..영화 개봉 앞두고 전해진 비보 ‘오늘(21일) 8주기’

3.

허가윤 '사망' 친오빠 이야기 꺼냈다 "심장 수술하기로 한지 3일 만에" ('유퀴즈')

4.

'공개연애 2번' 한혜진, 충격적 결별이유..."넌 결혼 상대는 아니야"

5.

'두 아이 아빠' 조복래, 오늘(21일) 결혼식 '돌연 연기'…소속사 "개인적 상황"

연예 많이본뉴스
1.

심형래 “신내림 받았다”..86세 전원주, 점사에 “3년밖에 못 산단 얘기냐” 심각

2.

故 차명욱, 산행 중 심장마비로 별세..영화 개봉 앞두고 전해진 비보 ‘오늘(21일) 8주기’

3.

허가윤 '사망' 친오빠 이야기 꺼냈다 "심장 수술하기로 한지 3일 만에" ('유퀴즈')

4.

'공개연애 2번' 한혜진, 충격적 결별이유..."넌 결혼 상대는 아니야"

5.

'두 아이 아빠' 조복래, 오늘(21일) 결혼식 '돌연 연기'…소속사 "개인적 상황"

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 잡겠는데? 한화 출신 대전예수 희소식 → '특급 버스' 예약! 日 5400만$ 새 동료, 첫 불펜세션 초대박 구위 과시. 타자들 열광

2.

"아쉽지만 4년 후 노릴 것" 한 끗 모자랐던 밀라노의 질주..."네덜란드가 조금 더 운이 좋았다"[밀라노 현장]

3.

여제가 왕관을 건넸다...韓 쇼트트랙 역사에 남을 '대관식'..."너가 1등이라서 더 기뻐"→"언니만큼 훌륭한 선수 되고파"[밀라노 현장]

4.

"이번이 마지막 올림픽" 오륜기에 GOODBYE, '쇼트트랙 여제' 최민정 "후회는 없다"[밀라노 현장]

5.

'람보르길리' 본고장 이탈리아를 휩쓸었다..."내 자신을 믿었다" 김길리, 충돌 억까 이겨낸 '오뚝이 신화'[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.