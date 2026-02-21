백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

21일 백지영의 유튜브 채널에서는 '레전드 기싸움 썰 이효리vs백지영 그들의 진실(라이브 Q&A)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
백지영 정석원 부부는 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다. 한 팬은 "지영 씨는 이효리랑 연락하냐"고 물었고 백지영은 "이걸 왜 궁금하시지?"라고 의문을 가졌다.
이에 제작진은 "두 사람의 기싸움 짤이 돈다"고 설명했다. 지난 2012년 SBS '정재형 이효리의 유&아이'에서 게스트로 출연한 백지영은 이효리와 선후배 사이를 정리한 바 있다. 1998년 핑클로 데뷔한 이효리는 "제가 선배다"라고 말했고 백지영은 "어머 선배님, 연장자라 깜빡했다"고 웃었다. 이 대화가 "기싸움 같다"며 온라인 커뮤니티 내에서 화제가 된 것.
이를 알게 된 백지영은 "이게 짤이 도냐. 너무 웃기다. 핑클이 나한테 선배"라고 밝혔다. 하지만 정석원은 "백지영 말고 다른 걸로 데뷔했을 때 그것도 데뷔지 않냐"며 백지영이 1997년 트롯보이스로 데뷔해 활동했던 것을 언급했다. 놀란 백지영은 "그거 빼고 백지영으로 해야 인정이다. 내가 후배"라고 황급히 정석원의 말을 막아 웃음을 안겼다.
이어 백지영은 이효리와의 사이에 대해 "같이 친해질 기회가 없었고 아주 가끔 안부 정도는 물을 수 있는 사이? 이 정도"라고 밝혔다.