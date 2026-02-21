'SON 대박' 적중했던 美전설 "손흥민, 메시 제치고 2026시즌 MLS 최우수선수"…첫 득점왕 예측도

[스포츠조선 윤진만 기자]과거 손흥민(34·LA FC)의 성공적인 미국 무대 안착을 예측한 미국 축구 레전드가 2026시즌 손흥민이 가장 빛날 것으로 예상했다.
미국 스포츠매체 'CBS스포츠'는 21일(한국시각), 미국 대표 출신 방송인 3인의 시즌 예측을 공개했다. 골키퍼 출신 토니 메올라, 수비수 출신 지미 콘래드, 공격수 출신 찰리 데이비스는 개막이 임박한 2026년 미국프로축구(MLS)의 우승팀, 서포터즈 실드 우승팀, 시즌 최우수선수(MVP), 득점왕, 신인상 등을 예측했다.
1980~2000년대 미국을 대표하는 골키퍼로, 대한민국의 이운재와 같은 인지도를 자랑하는 메올라는 예상 MVP로 손흥민을 찍었다. 무난하게(?) 리오넬 메시(인터 마미애미)를 찍은 다른 두 패널과 다른 선택을 했다. 메시는 2025시즌 MVP로 선정됐다.
메올라는 지난 8월 토트넘 홋스퍼를 떠나 LA FC에 입단한 손흥민의 성공을 예측한 전문가로 잘 알려졌다. 그는 당시 한 팟캐스트에 출연해 "손흥민은 올리비에 지루처럼 LA FC에서 고전하지 않을 거다. 손흥민은 스티븐 체룬돌로가 LA에서 하고자 하는 것과 완벽하게 맞아떨어진다. 체룬돌로 감독은 지난 1년 반 동안 이 팀에 점유율을 입히려고 했다. 그러기 위해선 역습이 중요한데, 지루는 그 스타일에 맞지 않았다. 그래서 그는 떠나야 했다"라고 말했다.
출처=CBS스포츠
메올라의 예상은 정확했다. 손흥민은 MLS 데뷔 3경기째인 댈러스전에서 올해의 골로 선정된 그림같은 오른발 프리킥으로 데뷔골을 쐈다. MLS 13경기에서 12골 3도움을 기록하는 '역대급 임팩트'를 뽐내며 팀을 플레이오프에 올려놨다. LA FC는 MLS컵 컨퍼런스 준결승에서 밴쿠버 화이트캡스에 패하며 아쉽게 우승은 놓쳤다.
2026시즌은 손흥민이 개막전부터 참가하는 첫 풀 시즌이다. 메올라는 약 4개월간 미국 무대를 충분히 경험한 손흥민이 2026시즌에 최고의 활약을 펼칠 수 있다고 내다봤다. 그는 세 명의 전문가 중 유일하게 득점왕 후보로도 손흥민을 꼽았다. 데이비스와 콘래드는 메시의 새로운 파트너인 헤르만 베르테라메(마이애미)를 찍었다.
베르테라메는 지난 4년간 몬테레이(멕시코) 소속으로 50골(114경기)을 터뜨리며 멕시코 출신 공격수로, 2024년 뒤늦게 멕시코 국가대표로 뽑혀 지금까지 A매치 8경기에서 2골을 넣었다. 멕시코 공격진의 새로운 희망으로 떠오르고 있다.
그는 지난해 9월 미국에서 열린 대한민국 축구대표팀과 멕시코의 A매치 친선경기에서 멕시코의 등번호 7번 유니폼을 입고 선발출전해 '한국 7번' 손흥민과 자웅을 겨룬 적이 있다. 당시 경기에선 2대2로 비기며 승부를 가르지 못했다.
사진캡처=LA FC SNS
손흥민과 베르테라메, 메시는 22일 미국 로스앤젤레스의 메모리알 콜리세움에서 열리는 MLS 개막전에서 격돌한다. 메올라는 베르테라메가 신인상을 수상할 것으로 예상하면서도 MVP와 득점왕은 손흥민에게 돌아갈 것으로 봤다.
하지만 메올라는 MLS 컵과 서포터스 쉴드에선 메시를 앞세운 마이애미가 더블 우승을 차지할 것으로 전망했다. 데이비스 역시 두 대회에서 마이애미의 우승을 점쳤다. 반면 콘래드는 손흥민이 이끄는 LA FC가 서포터스 실드를 들어올릴 수 있다고 예상했다.
서포터스 실드 우승은 MLS 정규리그 우승을 의미하고, MLS 컵 우승은 최종 우승을 뜻한다.
손흥민은 경기 전 기자회견에서 "메시 이야기는 따로 하고 싶지 않다. 우리는 그가 최고의 선수이며 축구에 엄청난 영향력을 가진 선수라는 걸 잘 알고 있다. 하지만 축구는 개인 대 개인의 대결이 아니"라며 "나는 팀으로서 마이애미를 꺾고 싶다"라고 개막전 필승 의지를 드러냈다.
AFP연합뉴스
이어 "마르크 도스 산토스 감독은 이전에 코칭스태프로 함께했기 때문에 선수들을 잘 알고 있다. 감독이 되어선 플레이 스타일에 약간의 변화를 주고자 하는 것 같다. 더 많은 볼 점유율, 공을 잃었을 때 더 공격적으로 압박하길 바란다. 내가 익숙한 방식이다. 프리시즌 훈련을 모두가 즐겼다. 기분 좋게 시즌을 시작할 준비가 됐다"라고 했다.
손흥민은 이미 18일 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브축구연맹 챔피언십 1라운드 1차전에서 1골 3도움을 폭발하며 6대1 대승을 이끌며 예열을 마쳤다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com