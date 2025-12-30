'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"
|지예은. 스포츠조선DB
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최다니엘이 SBS '런닝맨' 멤버 지예은의 근황과 건강 상태를 전했다.
30일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 '핑계고 시상식 후기(*스포주의)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 최다니엘은 최근 열린 제3회 핑계고 시상식에 참석한 뒤 귀가하며 다양한 비하인드 스토리를 전했다.
최근 '런닝맨' 임대 멤버 활동을 마친 최다니엘은 "시상식이 끝나고 다 같이 기념사진을 찍었다"며 "이제 임대 멤버가 끝났지만 하하 형, 예은이, 석진이 형, 세찬이, 재석이 형을 다 만나서 너무 반가웠다"고 말했다. 이어 "같이 사진을 찍고 싶었는데 결국 못 찍었다. 다음에 만나면 꼭 찍고 싶다"고 아쉬움을 드러냈다.
이와 함께 갑상샘 질환으로 활동을 중단했다가 최근 복귀한 지예은의 건강 상태도 전했다. 최다니엘은 "예은이 건강이 많이 좋아진 것 같더라. 정말 많이 아팠고 수술도 했다"며 "지금은 건강을 다시 찾아가고 있는 중인데, 만날 때마다 '건강 챙기고 아프지 말라'고 인사를 건넨다. 오늘은 컨디션이 좋아 보여서 기분이 좋았다"고 전했다.
앞서 지난해 8월 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 "몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정"이라며 활동 중단 소식을 알린 바 있다. 당시 지예은은 건강 이상으로 병원을 찾았고, 의료진의 권고에 따라 9월부터 약 3주간 휴식기에 들어갔다.
이후 지예은은 약 3주 만에 '런닝맨'에 복귀했다. 당시 방송에서 김종국은 "예은이의 두 턱이 살이 아니었다더라. 갑상선 문제 때문이었다"고 밝혀 화제를 모았다.
한편 지예은은 3주간의 휴식을 마친 뒤 지난달 2일 방송된 '런닝맨'을 통해 본격적인 활동을 재개했다.
