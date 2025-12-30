'유퀴즈' 제작진, 유재석 대상 축하 "냉정과 열정 사이, 우리에게 위로…

[스포츠조선 김소희 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진이 유재석의 '2025 MBC 방송연예대상' 대상 수상을 축하했다.
제작진은 30일 공식 SNS를 통해 "큰 자기의 21번째 대상 수상을 진심으로 축하합니다. 30번째 대상 받는 그날까지 오래오래 함께 해요"라며 유재석이 대상 트로피를 수상하는 모습을 공개했다. 이어 제작진은 "유재석의 30년은 우리의 30년이기도 하다", "그 또한 우리와 마찬가지로 삶의 냉정과 열정을 오가며", "지금의 '유재석'이 되었고 우리에게 '위로'가 되었다"는 내용이 담긴 이미지를 함께 게재하며 감동을 전했다.
유재석은 지난 29일 방송된 '2025 MBC 방송연예대상'에서 대상과 올해의 예능인상을 수상하며 대한민국 예능계를 대표하는 MC로서 위상을 재확인했다. 특히 이번 대상은 유재석이 MBC에서 받은 9번째 대상으로, 기존 SBS 연예대상 8회 수상을 넘어선 개인 최다 대상 기록이자 한국 예능 역사상 전무후무한 성과로 평가된다.
유재석은 수상 소감에서 " "MBC에서 아홉 번째 대상이다. 작년에 다른 방송사에서 20번째 대상을 받았고, 오늘 이 상으로 21번째 대상을 수상하게 됐다. 2005년에 첫 대상을 받고 올해 21번째인데, 가능하다면 30번째까지 끝까지 노력하겠다"고 감사 인사를 전했다.
한편 유재석은 조세호의 하차로 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 단독 진행하고 있다. 조세호는 최근 조직폭력배 친분설에 휘말리며 7년 만에 자리에서 물러났다. 조세호는 "주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다"며 사과했다. 이어 "다만 많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다"며 의혹에 대해 부인했다.