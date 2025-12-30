'포트리스' 시리즈의 신작 '포트리스3 블루', PC에서 얼리 액세스 서비스 시작

기사입력 2025-12-30 16:19


'포트리스' 시리즈의 신작 '포트리스3 블루', PC에서 얼리 액세스 서…



블로믹스는 CCR이 개발한 신작 게임 '포트리스3 블루'의 얼리 액세스(시범) 서비스를 시작한다고 30일 밝혔다.

'포트리스3 블루'는 2000년대 초 국민게임으로 불렸던 '포트리스' 시리즈를 기반으로 한 캐주얼 전략 슈팅게임이다. 원작의 핵심 재미를 계승하면서도 새로운 이야기와 게임 기능을 더해 현대적인 감각으로 재해석했다.

특히 시리즈 중 가장 큰 인기를 얻었던 '포트리스2 블루'를 4K 그래픽으로 복원해 원작 팬들에게 익숙함을 제공하고, 신규 이용자에게는 진화한 플레이 경험을 준다. 앞서 사전 예약 시작 보름 만에 예약자 수 100만 명을 돌파하며 출시 전부터 높은 기대감을 입증했다고 블로믹스는 전했다.

PC와 모바일을 모두 지원하는 크로스 플랫폼 게임으로, 이번 얼리 액세스 기간에는 PC 버전을 먼저 플레이할 수 있다. 서비스 시작을 기념해 7일간 매일 새로운 쿠폰을 공개하는 스페셜 쿠폰 이벤트가 진행되며, 이용자는 게임 재화와 캐릭터, 코스튬 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

또 매일 정해진 시간에 접속하면 재화를 지급하는 온타임 이벤트와 신규 이용자를 위한 최초 접속 보상, 2026년 붉은 말의 해를 기념한 신년 이벤트 등의 이벤트가 운영된다.

이와 함께 새롭게 연 공식 홈페이지에 축하 메시지를 남긴 이용자 전원에게 게임 재화를 지급하고, 과거 '포트리스' 시리즈에 대한 추억을 공유하면 추첨을 통해 보상을 제공하는 이벤트도 진행된다.

CCR 윤석호 기술 총괄은 "'포트리스3 블루'가 다시 한번 국민게임으로 사랑받을 수 있도록 이용자들과 적극적으로 소통하겠다"며 "내년 1분기 모바일 버전 출시를 통해 완성도 높은 크로스 플랫폼 게임으로 선보일 예정"이라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

"언론은 현실을 몰라요" 충격받은 日 에이스, 4일 밖에 안남았는데 확실한 제안 못받아...보라스는 자신만만

3.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

4.

'패패무패무무' 韓 국대 MF 스승 위기, 경질 압박 거세진다...'백승호 풀타임 활약' 버밍엄, 사우샘프턴과 1-1 무승부→6경기 연속 무승

5.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.