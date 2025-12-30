'블레이드&소울 레볼루션', 16인 레이드 던전 '파천황릉' 업데이트

넷마블은 MMORPG '블레이드&소울 레볼루션'에 16인 레이드 던전 '파천황릉'을 업데이트 했다고 30일 밝혔다.
'파천황릉'은 부활한 보스 파천황제를 처치하는 16인 레이드 콘텐츠로, 심연의 틈새, 집결표식, 힘의 구슬 막기 등 다양한 패턴을 통해 공략의 재미를 준다. 전투 중 파천황제가 소환하는 '심연의 틈새'에 피격되면 설귀로 변신해 무공 사용이 제한되고 이동 속도가 감소해 주의가 필요하다.
또 특정 대상에게 부여되는 '집결표식'은 일정 시간 후 폭발을 일으키며, 피해를 입은 인원 수만큼 악령이 소환된다. 다만 폭발이 발생하지 않는 표식 중심부에 위치하면 무적 상태가 되어 위협을 피할 수 있다.
파천황제의 생명력이 일정 수준에 도달하면 '힘의 구슬 막기' 패턴이 진행된다. 이때 총 8개의 포탈이 생성되며, 파천황제가 포탈로 구슬을 보내 이를 흡수할 경우 권위 버프가 적용돼 파멸 공격을 반복 시전한다. 이용자는 포탈로 향하는 구슬을 무공으로 막아 이를 저지해야 한다. 파천황릉 공략 시 상향된 보상과 함께 신화 장비 도안과 신화 장비 승급 도안 및 상급 내력환을 획득할 수 있으며, 공략 업적 달성 시 신규 이모션 '얼음조각사(말)'도 제공된다.
이번 업데이트를 통해 건족에 '역사' 직업도 추가됐다. 그동안 역사는 남성 캐릭터로만 생성 가능했으나, 업데이트로 건족 여성 캐릭터도 선택할 수 있게 됐다. 거대한 도끼를 사용하는 역사는 높은 생명력과 방어력을 바탕으로 다양한 버프를 활용해 적의 공격을 정면으로 받아내는 파워풀한 전투 스타일이 특징이다.
넷마블은 직업 간 정체성을 강화하고 다양한 전투 경험을 제공하기 위해 직업 밸런스 개선도 진행했다. 이에 따라 모든 이용자에게 무료 직업 변경권을 제공하며, 재련석을 지원하는 재련석 페이백 이벤트도 함께 실시한다. 이와 함께 신화 등급 보석도 새롭게 추가됐다. 신화 보석은 칠성, 팔성 보석과 태극 칠성/팔성 보석으로 구성되며, 기존 보석과 동일한 색상 체계를 따른다.