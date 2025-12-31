장윤정 급고백 "기획사 차렸다, 후배 키우고 싶어서…♥도경완 영입은 NO…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 장윤정이 기획사 설립 사실을 최초 공개하며 새로운 행보를 알렸다.
장윤정은 31일 자신의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에 '내 아이 영어 유치원부터 소싯적 클럽 이야기까지 l 그래서 장윤정 기획사 1호 연예인 누굽니까'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 장윤정은 게스트로 출연한 코미디언 홍현희 이은형에게 "나 이런 얘기 처음 하는데…, 내가 회사를 했다"고 말문을 열었다. 그는 "교육도 들어가야 하고 시험도 봐야 하는 등 절차가 굉장히 복잡했다. 그걸 다 거쳤다"고 설명하며, 단순한 선언이 아닌 준비된 선택이었음을 강조했다.
회사를 차린 이유는 분명했다. 장윤정은 "내가 키우고 싶은 후배들을 해보고 싶었다"며 "연예인들이 즐겁게 활동할 수 있는 회사를 만들고 싶다"고 말했다. 출연진이 "면접 보는 자리냐"며 농담을 던지자 그는 웃음으로 받아치면서도, "신나는 반, 책임감 반"이라며 현실적인 각오를 내비쳤다. 다만 "남편이 아내 회사에 소속되는 그림은 아닌 것 같다"며 가족과 사업의 선은 분명히 그었다.
이날 영상에서는 이은형과 홍현희의 과거 추억 토크도 함께 했다. 이들은 "예전엔 홍대 클럽을 꽤 다녔다"며 "남자 만나러 간 게 아니라 춤과 흥이 좋아서 갔다"고 웃으면서도 "가방 검사 때 유독 우리들에게만 '음식물 있냐'고 묻더라"고 전했다. 이어 "김밥 호일이 들키기도 했다"고 털어놓기도 했다.
또 장윤정은 "곱게 자연스럽게 늙는 건 말이 안 되는 것 같다"며 "자연스러우면 안 예쁘고, 예쁘려면 어느 정도는 부자연스럽다"고 말했다. 피부 관리에 대해서도 "요즘은 고민 중"이라며 현실적인 태도를 드러냈다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com