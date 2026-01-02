한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한고은이 화제가 됐던 '소주 7병 회식' 일화에 대해 직접 해명에 나섰다.

1일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 한고은이 남편과 함께 단골 맛집을 찾는 모습이 공개됐다.

이날 영상에서 한고은은 과거 드라마 회식 자리에서 소주 7병을 마셨다고 밝혀 불거졌던 논란을 다시 언급했다.

앞서 한고은의 발언은 일부에서 강압적인 회식 문화가 아니냐는 해석으로 번지며 논란이 됐다.

이에 대해 한고은은 "내가 일부러 억지로 먹은 건 아니었다"고 선을 그었다. 남편 역시 "기사에는 마치 '한국의 감독 환경 때문에 억지로 술을 먹였다'는 식으로 나갔다"고 아쉬움을 드러냈다.

한고은은 당시 상황에 대해 "그 드라마가 잘 됐고, 다들 정말 고생을 많이 했다. 내가 주연은 아니었지만 스태프분들과 친했다"며 "수고했다고 한 잔씩 주는 분위기였다"고 설명했다.


이어 "촬영 스태프가 보통 80~100명 정도 되는데, 가까운 분들만 해도 40명쯤 된다"며 "그분들한테 다 한 잔씩 받다 보니 대충 계산해 보니 7병 정도가 되겠다고 생각했다"고 밝혔다.

그는 "다니면서 한 잔씩 다 받고, 2차에 가서 노래도 하고 또 한 잔씩 받았다. 축하도 받고 기분도 좋았다"며 "술 못 한다고 빼기도 싫었고, 어린 나이이기도 했다. 억지로 먹이는 분위기는 전혀 아니었다"고 거듭 강조했다.


이를 듣던 남편은 "8병 먹을 수도 있었는데 자발적으로 7병만 마신 것"이라며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

한편 한고은은 유튜브 채널을 통해 일상과 솔직한 생각을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

