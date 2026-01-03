박나래, 논란후 첫 SNS 활동 포착..이름 불러준 김숙에 '좋아요' 화…

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 김숙이 MBC '연예대상' 수상 소감에서 박나래의 이름을 언급한 가운데, 박나래가 김숙의 SNS 게시물에 '좋아요'를 누르며 조용한 화답을 전해 눈길을 끌었다.
김숙은 지난해 12월 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 여자 최우수상을 수상했다. 이날 그는 수상 소감에서 "'구해줘 홈즈'가 7년이 됐는데 그동안 공식적으로 감사 인사를 드리지 못한 것 같다"며 제작진과 함께 프로그램을 이끌어온 출연진에게 고마움을 전했다. 이어 장동민, 양세형, 양세찬, 주우재, 김대호와 함께 "나래 팀장님까지" 언급하며 팀원들에게 공을 돌렸다.
이 과정에서 최근 여러 논란으로 활동을 잠시 중단한 박나래의 이름이 포함되자, 일부 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 이어졌다. 그러나 모든 출연진을 빠짐없이 언급한 김숙의 소감이 프로그램에 대한 애정과 동료들에 대한 존중을 담은 것이라는 의견도 함께 나왔다.
이후 김숙은 별도의 설명 없이 자신의 SNS를 통해 다시 한 번 감사의 뜻을 전했다. 그는 지난달 30일 "'구해줘 홈즈' 7년, '심야괴담회' 5년, 그리고 '놀면 뭐하니?'와 서울가요제까지 바쁜 한 해를 보낼 수 있었다"며 제작진과 스태프, 팬들에게 고마운 마음을 전했다. 또한 "아빠, 천국에 있는 엄마, 그리고 늘 함께해 준 언니들"이라며 가족과 주변인들에 대한 애정도 덧붙였다. 해당 게시물에는 박나래가 '좋아요'를 누르며 응답했다.
한편 박나래는 현재 갑질 의혹 및 직장내 괴롭힘, 불법의료 시술 의혹에 휩싸였다. 박나래의 전 매니저들은 대리 처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등도 주장, 박나래를 허위 사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 박나래는 논란 이후 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 모든 프로그램에서 하차하고 방송 활동을 중단했다.