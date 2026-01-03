"박나래 '주사 이모', 대형 법인 선임했다..적극 법적 대응 예고" (연예뒤통령)

기사입력 2026-01-03 06:23


"박나래 '주사 이모', 대형 법인 선임했다..적극 법적 대응 예고" (…

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박나래의 '주사 이모'로 불리는 이 씨가 최근 대형 법인을 선임하고 법적 대응을 준비 중인 것으로 알려졌다.

이진호는 2일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'를 통해 "최근에 '주사 이모'가 한 대형 법인을 선임했다. 적극적으로 법적 대응에 나설 예정이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

현재 박나래의 불법 의료행위 의혹을 수사 중인 경찰은 이른바 '주사 이모'라 불리는 이 씨의 출국을 금지한 상태다. 지난달 31일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 의료법·약사법 위반과 마약류관리법상 향정 등 혐의를 받는 비의료인 이 씨를 출국금지 조처했다.

이 씨는 국내 의사 면허를 취득하지 않은 채 오피스텔과 차량에서 박나래에게 수액 주사를 놓고 항우울제를 처방하는 등 불법 의료시술을 한 혐의를 받는다.

한편 2일 채널A '뉴스A'는 박나래의 전 매니저들이 지난달 18일 서울지방고용노동청 강남지청에 제출한 진정서를 확보했다고 보도해 관심을 모았다.

보도에 따르면 진정서에는 전 매니저들과 함께 있는 차량에서 박나래가 동승 남성과 특정 행위를 해서 피해를 입었다는 내용이 담겼다.

진정서에는 "운전석과 조수석에 타고 이동 중인데 박나래가 뒷좌석에서 남성과 함께 ○○ 행위를 했다"며 "차량이라는 공간 특성상 상황을 피하거나 자리를 벗어나는 게 불가능한데도 박나래가 사용자 지위를 이용해 원치 않는 상황을 시각·청각적으로 강제 인지하게 했다"는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

박나래의 행위가 단순한 사적 일탈이 아니라 자신의 우월적 지위를 이용한 '직장 내 괴롭힘'에 해당한다는 주장이다.


이와 관련해 노동청은 이달 중 매니저들을 불러 조사할 방침이다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래, 차량서 男과 특정 행위" 전 매니저들, '직장 내 괴롭힘' 노동청 진정

2.

'10kg 감량' 홍현희, '위고비 의혹'에 뚜껑 열렸다..."맞지도 않았는데 억울해"

3.

오윤아, 발달장애 子 위고비 시작했는데..."반응 전혀 없어"

4.

허경환, '유퀴즈' 조세호 빈자리 정조준…정장까지 챙겨 입고 "면접이라길래"

5.

민혜연 "주진모 바람 난거 아냐"..단톡방 사진 두고 의혹 제기

연예 많이본뉴스
1.

"박나래, 차량서 男과 특정 행위" 전 매니저들, '직장 내 괴롭힘' 노동청 진정

2.

'10kg 감량' 홍현희, '위고비 의혹'에 뚜껑 열렸다..."맞지도 않았는데 억울해"

3.

오윤아, 발달장애 子 위고비 시작했는데..."반응 전혀 없어"

4.

허경환, '유퀴즈' 조세호 빈자리 정조준…정장까지 챙겨 입고 "면접이라길래"

5.

민혜연 "주진모 바람 난거 아냐"..단톡방 사진 두고 의혹 제기

스포츠 많이본뉴스
1.

9연패 탈출 후 '폭풍 오열' 장소연 감독 "너무 고맙고 힘들었기에...더욱 단단해졌다" [광주 현장]

2.

울산 초대 감독 장원진 확정, 단장은 김동진 전 롯데 운영부장 '반전'

3.

그날, 리베라호텔 커피숍, 구자욱은 왜 염화미소를 지었을까, 사상 최초 Bottom Up 영입 FA '우승청부사' 삼성은 대체 왜?

4.

폴 스킨스 맞아? "아기 얼굴같아" 여자친구도 깜짝...트레이드 마크 밀었다

5.

"죽음의 조" 일본은 답답해 미칠 지경...모리야스도 "정답 있는지 모르겠어" 쓴웃음, 월드컵 위한 마지막 고민 "엄청 어렵다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.