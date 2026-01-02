정선희, 김영철과 ♥엮으려는 신동엽에 '상욕 폭발'..."그만해 XX야"

|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 정선희가 방송인 신동엽에게 욕설을 했던 일화를 공개하며 '필터 해제' 토크로 시선을 강탈했다.
정선희는 김영철을 향해 거침없는 '찐친 디스'를 이어갔다. 그는 "게스트로 나가면 빵빵 터지는데, 본인이 MC 하면 길고 재미가 없다"고 직격하며 웃음을 유발했다.
정선희는 과거 한 자리에서 신동엽이 김영철과 자신을 남녀사이로 엮으려는 분위기를 몰아가던 상황을 떠올렸다.
김영철을 당시 상황에 대해 "신동엽이 '선희야 영철이 어떠니. 진짜 너네 둘이 너무 잘 어울리는 거 같아'라고 했고, 저에게 '넌 선희 어떠냐'라고 물어서 '난 누나 좋지'라고 이야기했다. 그때 다시 신동엽이 물어보려고 했는데 선희 누나가 '그만해 새끼야'라고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.
김영철은 곧바로 "여러분, 정선희 씨는 선배한테도 욕을 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
한편 '김영철 오리지널'은 절친 게스트들과의 거침없는 토크로 연예계 뒷이야기를 풀어내며 화제를 모으고 있다.
