정선희, 김영철과 ♥엮으려는 신동엽에 '상욕 폭발'..."그만해 XX야"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 정선희가 방송인 신동엽에게 욕설을 했던 일화를 공개하며 '필터 해제' 토크로 시선을 강탈했다.

2일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '절친 정선희♥김영철, 연예계 뒷이야기 대방출(feat. 유재석, 신동엽, 성시경)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 정선희는 "새로운 MC를 맡게 된 청선이 인사드립니다"라며 시작부터 과몰입 콘셉트로 분위기를 장악했다.

정선희는 김영철을 향해 거침없는 '찐친 디스'를 이어갔다. 그는 "게스트로 나가면 빵빵 터지는데, 본인이 MC 하면 길고 재미가 없다"고 직격하며 웃음을 유발했다.

그러면서도 김영철의 성격을 두고 "겉으로는 파워 E처럼 보이지만 디테일한 면이 있다"며 반전 평가를 덧붙였다.

토크가 무르익자 '레전드 장면'이 튀어나왔다.

정선희는 과거 한 자리에서 신동엽이 김영철과 자신을 남녀사이로 엮으려는 분위기를 몰아가던 상황을 떠올렸다.

김영철을 당시 상황에 대해 "신동엽이 '선희야 영철이 어떠니. 진짜 너네 둘이 너무 잘 어울리는 거 같아'라고 했고, 저에게 '넌 선희 어떠냐'라고 물어서 '난 누나 좋지'라고 이야기했다. 그때 다시 신동엽이 물어보려고 했는데 선희 누나가 '그만해 새끼야'라고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.


김영철은 곧바로 "여러분, 정선희 씨는 선배한테도 욕을 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 '김영철 오리지널'은 절친 게스트들과의 거침없는 토크로 연예계 뒷이야기를 풀어내며 화제를 모으고 있다.

