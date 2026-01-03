타쿠야, 눈물의 가정사 고백..."둘 다 아빠, 지금 가족 생겼다"
[스포츠조선 조윤선 기자] 일본인 배우 겸 방송인 타쿠야가 가정사를 최초로 고백한다.
오는 3일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 '살림남' 사상 최초 외국인 살림남으로 합류한 테라다 타쿠야(이하 타쿠야)의 모습이 그려진다.
한국살이 15년 차 연예인 타쿠야는 JTBC '비정상회담', '톡파원 25시' 등의 예능프로그램에서 일본인 대표로 활약하며 시청자들에게 이름을 알렸다. 뿐만 아니라 아이돌, 배우, 모델, 작가로서 다방면에서 방송 활동을 활발히 하며 대중의 이목을 끌었다.
그러나 최근 공개된 예고편에서 타쿠야는 "무명, 무플에 가까우니까 악플이라도 생겼으면 좋겠다"며 솔직한 마음을 털어놨다.
타쿠야는 '살림남'을 통해 일본 이바라키현 고향을 찾아 방송 최초로 가족과 집을 공개한다. 2년 만의 금의환향한 타쿠야의 모습에 가족들은 "슈퍼스타 타쿠야"라며 자랑스러워했다. 하지만 타쿠야는 "가족들은 내가 엄청 잘하고 있는 줄 아는 거 같다"며 어색한 웃음을 지었다.
그런가 하면 타쿠야는 "둘 다 아빠였다"며 방송에서 한 번도 밝히지 않았던 가정사를 처음으로 고백했다. 이어 "새로운 아빠가 생기고 이부동생, 지금의 가족이 생겼다"고 털어놔 눈길을 끌었다.
한편 타쿠야와 일본 가족들의 모습은 오늘(3일) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
