'11살 때 母 잃은' 박보검, "엄마가 언제 제일 생각나니?" 질문에 …

2일 방송된 tvN 예능 '응답하라 1988' 10주년 특집 최종회에서는 10주년을 맞아 10년 만에 다시 뭉친 쌍문동 가족들의 1박 2일 MT 마지막 이야기가 펼쳐졌다.
이날 성동일은 "지금 우리가 10년이 됐는데, 10년 전보다 다 젊어졌다. 너무 좋다"며 "너희들이 다른 드라마에 출연하면 이렇게 반갑다"고 애정을 드러냈다. 이어 박보검에게는 "보검이가 광고 나오고 뭐 할 때 제일 묻고 싶은 게 있다. '너는 언제 엄마가 제일 생각나니?' 평상에 앉아서 촬영했던 기억이 너무 크다"고 말했다.
성동일이 언급한 장면은, 성동일(성동일)이 어머니 장례를 치른 최택(박보검)에게 "우리 택이는 엄마가 언제 제일 보고 싶니?"라고 묻고, 박보검이 "매일요"라고 답하며 눈물을 흘리는 장면이다. 박보검은 성동일의 말에 촬영 당시 감정을 떠오른 듯 눈시울을 붉혔다.
신원호 PD와 성동일은 당시 촬영 현장 비하인드도 전했다. 신 PD는 "방금 엄마 돌아가신 아버지를 두고 울 건 아니지만, 눈물이 너무 안 나온 거다"라며 "카메라가 성동일 형 쪽으로 가면 그때 눈물이 터졌다"고 비화를 전했다. 성동일은 "그래서 내가 제작진에게 '아무도 움직이지 마'라고 했다. (박보검에게) '다시 가. 처음부터 대사 쳐줄게'라고 하니까 딱 원호가 원하는 대로 터져줬다"고 덧붙였다.
한편, 박보검은 과거 tvN '꽃보다 청춘-아프리카'에서도 '응답하라 1988' 오디션 당시를 회상하며 "어머니가 초등학교 4학년 때 돌아가셨다. 가족사진이 없다. 차려입고 사진관에서 찍은 사진도 없는데, 커서 보니 그런 사진조차 소중한 추억이 되더라"고 밝힌 바 있다.