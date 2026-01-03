'11살 때 母 잃은' 박보검, "엄마가 언제 제일 생각나니?" 질문에 눈물 펑펑

기사입력 2026-01-03 08:12


'11살 때 母 잃은' 박보검, "엄마가 언제 제일 생각나니?" 질문에 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보검이 '응팔' 장면을 회상하며 눈물을 흘렸다

2일 방송된 tvN 예능 '응답하라 1988' 10주년 특집 최종회에서는 10주년을 맞아 10년 만에 다시 뭉친 쌍문동 가족들의 1박 2일 MT 마지막 이야기가 펼쳐졌다.

이날 성동일은 "지금 우리가 10년이 됐는데, 10년 전보다 다 젊어졌다. 너무 좋다"며 "너희들이 다른 드라마에 출연하면 이렇게 반갑다"고 애정을 드러냈다. 이어 박보검에게는 "보검이가 광고 나오고 뭐 할 때 제일 묻고 싶은 게 있다. '너는 언제 엄마가 제일 생각나니?' 평상에 앉아서 촬영했던 기억이 너무 크다"고 말했다.

성동일이 언급한 장면은, 성동일(성동일)이 어머니 장례를 치른 최택(박보검)에게 "우리 택이는 엄마가 언제 제일 보고 싶니?"라고 묻고, 박보검이 "매일요"라고 답하며 눈물을 흘리는 장면이다. 박보검은 성동일의 말에 촬영 당시 감정을 떠오른 듯 눈시울을 붉혔다.


'11살 때 母 잃은' 박보검, "엄마가 언제 제일 생각나니?" 질문에 …
신원호 PD와 성동일은 당시 촬영 현장 비하인드도 전했다. 신 PD는 "방금 엄마 돌아가신 아버지를 두고 울 건 아니지만, 눈물이 너무 안 나온 거다"라며 "카메라가 성동일 형 쪽으로 가면 그때 눈물이 터졌다"고 비화를 전했다. 성동일은 "그래서 내가 제작진에게 '아무도 움직이지 마'라고 했다. (박보검에게) '다시 가. 처음부터 대사 쳐줄게'라고 하니까 딱 원호가 원하는 대로 터져줬다"고 덧붙였다.

한편, 박보검은 과거 tvN '꽃보다 청춘-아프리카'에서도 '응답하라 1988' 오디션 당시를 회상하며 "어머니가 초등학교 4학년 때 돌아가셨다. 가족사진이 없다. 차려입고 사진관에서 찍은 사진도 없는데, 커서 보니 그런 사진조차 소중한 추억이 되더라"고 밝힌 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래, 차량서 男과 특정 행위" 전 매니저들, '직장 내 괴롭힘' 노동청 진정

2.

박나래, 논란후 첫 SNS 활동 포착..이름 불러준 김숙에 '좋아요' 화답

3.

'주사 이모' 정체는 해외 환자 유치업자.."의사도 아닌데 주사제 무분별 혼합"

4.

정선희, 김영철과 ♥엮으려는 신동엽에 '상욕 폭발'..."그만해 XX야"

5.

타쿠야, 눈물의 가정사 고백..."둘 다 아빠, 지금 가족 생겼다"

연예 많이본뉴스
1.

"박나래, 차량서 男과 특정 행위" 전 매니저들, '직장 내 괴롭힘' 노동청 진정

2.

박나래, 논란후 첫 SNS 활동 포착..이름 불러준 김숙에 '좋아요' 화답

3.

'주사 이모' 정체는 해외 환자 유치업자.."의사도 아닌데 주사제 무분별 혼합"

4.

정선희, 김영철과 ♥엮으려는 신동엽에 '상욕 폭발'..."그만해 XX야"

5.

타쿠야, 눈물의 가정사 고백..."둘 다 아빠, 지금 가족 생겼다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죽음의 조" 일본은 답답해 미칠 지경...모리야스도 "정답 있는지 모르겠어" 쓴웃음, 월드컵 위한 마지막 고민 "엄청 어렵다"

2.

충격이다, 韓 축구에선 상상 못 할 결정→대회 탈락 후 해체...손흥민 없으니 안 풀리는 부앙가, 대표팀 공중분해 "시련 앞에서 무너지지 않아"

3.

[오피셜]손흥민 없으니 전격 방출→"구단 역대 최고 이적료 경신" 토트넘 애물단지 대반전..."내가 동경하던 훌륭한 팀"

4.

[공식발표]'손흥민 없으니 폭망!' 드니 부앙가의 가봉 축구대표팀, 3전 전패 예선 탈락→국가대표 전격 '해체'

5.

"충격" '손흥민이 키운 재능' 부상으로 또또 이탈 가능성…토트넘 날벼락 "의심스럽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.