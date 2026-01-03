에스파 카리나, 데뷔 전 승무원 준비생이었다..아이돌 데뷔한 비화는?(장…

[스포츠조선 김소희 기자]에스파(aespa) 카리나가 '장도연의 보석함 1호'다운 예능 인재의 면모를 뽐낸다.
오늘(3일, 토) 오후 5시에 공개되는 넷플릭스일일예능 '장도바리바리'(연출 류수빈, 제작 TEO) 시즌3 8회에서는 장도연과 1호 보석 카리나가 함께하는 특별한 시간이 펼쳐질 예정이다. '짱구' 그 자체인 카리나의 장꾸미 가득한 매력 또한 아낌없이 발산된다.
경기도 포천으로 향한 두 사람은 서로의 닮은꼴 취향을 확인하며 양궁 대결부터 걸스 나이트까지 눈을 뗄 수 없는 시간을 보낸다. 특히 식사 자리에서는 1호 보석 카리나만을 위한 깜짝서프라이즈 이벤트가 예고돼 궁금증을 자아낸다. 카리나는 "어떤 의미예요? 과대 해석해도 돼요?"라며 연신 설렘을 감추지 못했다는 후문. 과연 카리나를 깜짝 놀라게 만든 이벤트의 정체는 무엇일지, 두 사람의 설레는 케미에 관심이 쏠린다.
카리나의 연프(연애 프로그램) 취향도 공개된다. 카리나는 "주인공들의 사소한 서사까지 알고 싶어한다"며 평소 '환승연애'를 즐겨본다고 밝힌다. 이에 '나는 솔로'파인 장도연은 '나솔사계', '지볶행' 등 스핀오프까지 섭렵한 '나는 솔로' 세계관의 광팬 면모를 드러낸다고. 급기야 두 사람은 옥순으로 변신해 즉석 상황극을 펼치고, 카리나는 명장면으로 회자되는 16기 영숙의 발레 장면까지 재치 있게 보여주며 웃음을 더할 예정이다.
또한 카리나는 데뷔 전 승무원을 준비했다고 밝히며, 승무원이 아닌 아이돌로 데뷔하게 된 캐스팅 비하인드를 전해 흥미를 고조시킨다. 이 외에도 연예계 소문난 독서광 카리나가 인생책 리스트를 추천한다.
장도연과 카리나의 무르익은 케미를 확인할 수 있는 '장도바리바리' 시즌3 8회는 3일(토) 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com