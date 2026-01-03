오픈월드 어드벤처 RPG '원신', 네번째 달 버전 '어느 겨울밤, 한 …

호요버스는 오픈월드 어드벤처 RPG '원신'의 네번째 달 버전 '어느 겨울밤, 한 여행자'를 오는 14일 업데이트 한다고 밝혔다.
이번 업데이트에서는 5성 캐릭터 '콜롬비나'와 '자백', 4성 캐릭터 '일루가' 등이 플레이어블 캐릭터로 새롭게 합류하고, 노드크라이에서의 모험은 숙적 도토레와의 결전을 향해 치닫는다. 한편 리월에서는 새해를 맞아 다시 한번 해등절 축제가 열린다.
달의 소녀 '콜롬비나'는 5성 물 원소 법구 캐릭터로, 전투 중 파티의 감전, 개화, 물 원소 결정 반응을 달빛 반응으로 전환한다. 콜롬비나가 원소전투 스킬을 사용하면 파티가 달빛 반응을 발동하거나 달빛 반응 피해를 줄 때마다 인력이 축적되며, 인력이 최대치에 도달하면 인력을 가장 많이 축적한 달빛 반응 타입에 따라 각기 다른 효과가 발동된다. 또 콜롬비나는 노드크라이 지역에서 동료가 전투 불능 상태가 될 경우, 해당 동료를 부활시키는 능력도 지니고 있다.
네번째 달 버전에서는 파티에 특정 물 원소, 바위 원소 캐릭터가 있을 때 발동되는 신규 원소 반응, 달 결정 반응이 추가된다. 달 결정 반응이 발동되면 대상 근처에 달빛 조각이 3개 생성되며, 달 결정 반응이 누적 3회 발동되면 달빛 조각은 화음 공격으로 바위 원소 피해를 준다.
리월의 고서와 민간 전설 속에 등장하는 백마 선인 '자백'은 5성 바위 원소 한손검 캐릭터로, 달 결정 반응의 재미와 잠재력을 끌어올린ㄷ고 호요버스는 전했다. 원소전투 스킬 발동 시 '자백'은 특수 에너지를 축적하기 시작하며, 이때 일반 공격을 하거나 파티 내 캐릭터가 달 결정 반응을 발동하면 특수 에너지를 빠르게 모을 수 있다.
이와 함께 신규 마신 임무에서는 노드크라이 전역의 긴장감이 고조되는 가운데, 세 달의 힘을 빼앗아 더욱 강력하고 위험한 존재가 된 우인단 집행관 '박사' 도토레와 결전이 시작된다. 이 임무 완료 시 여행자는 본인의 뿌리에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 새로운 코스튬을 획득할 수 있으며, 원소력 운용법에 대한 새로운 깨달음도 얻게 된다.