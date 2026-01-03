장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

기사입력 2026-01-03 19:04


장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 데뷔 초 어린 나이에 겪었던 노출 촬영 경험을 솔직하게 털어놨다.

3일 장윤주의 유튜브 채널에는 '그동안 할 말 많았다 ㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.

장윤주는 모델 연습생 기간 동안 계속 오디션의 문을 두드렸다고 전했다.

장윤주는 "1년에 6~7차례 컬렉션 오디션을 봤고, 그 외에도 광고·카탈로그 촬영 오디션은 물론 직접 사무실 미팅까지 했지만 모두 탈락했다"고 고백했다. 이어 "'넌 아직 준비가 안 됐고, 지금 데뷔하면 안된다'라는 말을 너무 많이 들었다. 결국 이 길은 내 길이 아닌가 싶어서 모델을 포기하려고 했다"고 털어놨다.

우여곡절 끝에 데뷔에 성공한 장윤주는 데뷔 초 겪었던 고충을 솔직하게 털어놨다.


장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"
장윤주는 "많이 혼났었다다"면서 "한번은 혼났다기보다 조언을 들은 적도 있다. 다른 모델들에 비해서 몸에 굴곡이 많아 데뷔하자마자, 어린 나이에도 누드 촬영 제안이 많았다. 전신 누드는 아니어도 몸을 드러내고 탈의해야 하는 촬영을 했다. 나도 불편하고 하기 싫었던 적도 있지만, 몸이 예쁘다는 이유로 그런 촬영을 많이 강요 받았다"고 고백해 눈길을 끌었다.

이어 "그런 촬영들이 계속되니까 선배 언니들이 '윤주야, 왜 계속 많이 벗는 촬영을 하니. 너 아직 어리다. 선배로서가 아니라 언니로서 걱정이 돼서 하는 얘기야. 그거 이제 하지마'라고 말해줬다"며 "언니들의 조언도 무슨 말인지 알겠는데 한편으로는 모델도 예술작품으로 퍼포먼스를 생각해야 하지 않나 싶었다. 벗었을 때, 내가 하나의 예술 작품으로서 자연스럽게 보여주면, 당당하게 보여주면 더 멋있지 않나 싶었다"고 소신을 드러냈따.

그러면서 "해외에서는 사실 그게 되게 자유로운 퍼포먼스인데 국내에서는, 특히 내가 활동할 때는 생각이 조금 달랐다. 하지만 언니들의 조언이 아프기보다는 따뜻하게 들렸다"고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이서진X김광규 '비서진', 결국 '나혼산' 뛰어넘었다..동시간대 1위 달성

2.

권상우, 美 독박육아 중인 ♥손태영에 '샤넬' 선물.."모성애 대단한 사람"

3.

웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 21일에 정식 출시

4.

진태현, 자녀 계획 포기 후 심경 "사무치는 이별 없이 평생 연애하자"

5.

장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

연예 많이본뉴스
1.

이서진X김광규 '비서진', 결국 '나혼산' 뛰어넘었다..동시간대 1위 달성

2.

권상우, 美 독박육아 중인 ♥손태영에 '샤넬' 선물.."모성애 대단한 사람"

3.

웹젠의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드', 21일에 정식 출시

4.

진태현, 자녀 계획 포기 후 심경 "사무치는 이별 없이 평생 연애하자"

5.

장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

피겨 차준환, 올림픽 2차 선발전 쇼트 1위→밀라노행 청신호...여자부 신지아도 생애 첫 올림픽 '눈앞'

2.

'오타니 킬러' 참전! 日 공포의 도가니 → 한국은 이미 제꼈나.. 벌써 8강 걱정한다

3.

[오피셜] 이정효 감독 없어도 폭풍 영입...광주, 'J리그 출신' 유망주 골키퍼 이윤성 영입

4.

[오피셜] 파주 FC 폭풍 보강, 골키퍼 3인방 완성...베테랑 류원우+신예 염경민-김민승 영입

5.

손흥민도 없는데 존슨 팔아? 토트넘 진짜 미쳤구나...英매체 강력 비판 "감당하기 어려운 사태에 빠질 수 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.