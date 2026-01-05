액션 로그라이크 신작 '셰이프 오브 드림즈', 글로벌 누적 판매량 100만장 돌파

기사입력 2026-01-05 11:57


액션 로그라이크 신작 '셰이프 오브 드림즈', 글로벌 누적 판매량 100…



네오위즈는 자사가 서비스하고 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈(Shape of Dreams)'가 글로벌 누적 판매량 100만 장을 돌파했다고 5일 밝혔다.

지난 9월 11일 정식 출시된 '셰이프 오브 드림즈'는 약 2주 만에 50만 장 판매를 기록하며 가파른 성장세를 보였다. 이어 연말에 누적 판매량 100만 장을 돌파, 지난 12월 31일을 기점으로 출시 이후 약 3개월 반 만에 글로벌 밀리언셀러가 됐다.

네오위즈는 MOBA 스타일을 결합한 역동적인 로그라이트 액션과 최대 4인까지 지원하는 실시간 협동 플레이가 글로벌 이용자들로부터 호응을 얻었다고 전했다. 특히 '꿈'이라는 테마를 바탕으로 매번 변화하는 스테이지와 150종 이상의 아이템 조합을 통한 새로운 빌드 구성은 게임의 재미를 극대화했다는 평가를 받았다.

또 국내외 이용자와 평단의 긍정적인 반응도 흥행에 힘을 보탰다. 글로벌 비평 사이트인 메타크리틱과 오픈크리틱에서 각각 84점, 86점을 기록하며 전문가들의 호평을 받은 것은 물론 스팀 유저 평가 '매우 긍정적'을 유지하며 팬덤 형성에도 성공했다.

네오위즈는 '셰이프 오브 드림즈' 출시 전 데모 버전 단계부터 글로벌 이용자들의 피드백을 적극 수렴해왔다고 전했다. 출시 이후에도 핫픽스(Hotfix) 패치와 꾸준한 서비스 유지 보수를 진행했는데 지난해 12월에는 업데이트를 통해 스팀 '창작마당'을 통해 공식 '모드'를 지원했으며, 하드모드 및 히든 보스 등 고난도 도전 요소를 추가해 이용자들로부터 좋은 반응을 얻었다고 강조했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소향, '골든' 라이브 대참사에 셀프 혹평 "내가 다 망쳤다, 너무 못해"

2.

[속보] 안성기, 5일 별세…중환자실 입원 6일만 비보

3.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

4.

"父 때문에 길 끊겨" 현주엽 갑질 오명에 첫째子 '정신과 치료'..농구도 접고 휴학

5.

안성기 별세..이순재→윤석화까지 연이어 떠난 연예계 큰 별들 [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

소향, '골든' 라이브 대참사에 셀프 혹평 "내가 다 망쳤다, 너무 못해"

2.

[속보] 안성기, 5일 별세…중환자실 입원 6일만 비보

3.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

4.

"父 때문에 길 끊겨" 현주엽 갑질 오명에 첫째子 '정신과 치료'..농구도 접고 휴학

5.

안성기 별세..이순재→윤석화까지 연이어 떠난 연예계 큰 별들 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"선수들 다 울산 간다는데 어찌합니까" 회비 내고 야구하다, 돈 받고 뛸 수 있으니...독립구단들 어쩌나

2.

기대만발 '잠실 빅보이'의 첫 풀타임. 조인성의 28넘어 LG 국내타자 첫 30호 넘길까

3.

KIA V12 교두보 놨던 스타우트, 내년에도 대만서 뛴다 "타이강과 재계약 근접"

4.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

5.

'ERA 6.58 → KS 제외' 굴욕 이겨낼까? 부활 꿈꾸는 78억 FA…'가을 마법사'에게 배운다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.