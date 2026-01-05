넥써쓰, 중국 다양한 장르의 게임을 '크로쓰'에 온보딩 하며 생태계 확장

|
넥써쓰는 중국 개발사들의 게임을 온체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)에 온보딩하며 생태계 확장에 적극 나선다고 밝혔다.
넥써쓰는 지난해 3월 설립한 중국 현지 법인을 중심으로 지속적인 게임 발굴과 전략적 투자를 추진하며 중국 시장과의 접점을 확대해왔다. 중국 법인은 현지 게임 소싱과 투자 거점으로서, 유망 게임을 발굴하고 크로쓰 플랫폼을 통한 해외 진출을 지원하는 역할을 수행하고 있다고 전했다. 또 공개된 타이틀 외에도 SLG(전략 시뮬레이션 게임), Project FF를 비롯해 중국 개발사의 경쟁력 있는 게임을 지속적으로 발굴해 추가적인 온보딩을 추진중이다.
넥써쓰 장현국 대표는 "2026년은 다양한 국가와 장르의 게임을 온보딩해 크로쓰 플랫폼이 본격적으로 확장하는 한 해가 될 것"이라며 "특히 중국 개발사들의 다양한 콘텐츠를 통해 라이트와 하드코어 이용자 모두를 아우르는 글로벌 온체인 게임 플랫폼으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
