'이혼' 율희, 삼남매 면접교섭으로 만난다더니.."미래 걱정 커 못 쉬어"

기사입력 2026-01-05 18:24


'이혼' 율희, 삼남매 면접교섭으로 만난다더니.."미래 걱정 커 못 쉬어…

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 라붐 출신 율희가 복잡한 심경을 전했다.

5일 율희는 한 팬이 "일이 끊임없이 들어와서 못 쉬기 VS 일 없이 몰아서 놀기"라고 묻자, "일 없이 몰아서 노는 것보다 일 많아서 못 쉬는 게 100배 좋다"라고 말했다. 이어 "어차피 미래 걱정이 너무 많아서 머리랑 마음이 계속 일한다"라는 속마음을 전해 눈길을 끌었다.

율희는 2017년 FT아일랜드 멤버 최민환과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀지만 2023년 12월 이혼했다. 이후 율희는 최민환의 유흥업소 출입, 성추행 의혹 등을 주장, 최민환을 상대로 위자료, 재산분할 등을 요구하는 소송을 제기했다. 하지만 조정 불성립 결정이 내려졌고 경찰은 최민환의 성매매처벌법 위반 및 강제 추행 혐의에 대해 무혐의 처분을 내렸다.

양육권은 여전히 최민환이 가진 가운데, 율희는 면접교섭을 통해 자녀를 만나고 있는 것으로 알려졌다.

한편 율희는 최근 MBN '뛰어야 산다 in 시드니'에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

