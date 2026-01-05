'나솔' 교수커플 26기 영수♥영숙, 열애 공식 인정 "결혼? 노력해보겠…

'나솔' 교수커플 26기 영수♥영숙, 열애 공식 인정 "결혼? 노력해보겠다"
[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 26기 영수와 영숙이 열애 사실을 공식적으로 인정했다.
5일 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV에는 '[촌장전] 판교 커플 드디어 결혼하다! 26기 현숙&영식의 결혼식 //ep10'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 26기 영식과 현숙의 결혼식 현장이 담겼으며, 하객으로 참석한 26기 영수가 영숙과 교제 중임을 직접 밝히는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.
이날 영수는 "두 분 다 선한 이미지라 앞으로도 행복한 가정을 잘 꾸릴 수 있을 것 같다. 2세 소식도 빨리 듣고 싶다"며 신랑·신부를 향한 진심 어린 축하를 전했다. 이어 자신의 연애 근황에 대해서도 솔직하게 털어놓았다. 그는 "연애 사업은 잘 진행 중이다. 8~9개월 정도 됐다"며 영숙과의 교제를 공식적으로 인정했다.
또한 "영숙은 오늘 일정 때문에 참석하지 못했다. 현재 부산에 있다"고 전했다. 향후 결혼 계획에 대한 질문에는 "열심히 노력해보겠다"고 조심스럽게 답해 이목을 집중시켰다.
한편 ENA·SBS PLUS 리얼 연애 예능 '나는 솔로' 26기에 출연했던 영숙과 영수는 과거 소개팅으로 인연을 맺은 바 있으며, 방송을 통해 약 5년 만에 재회해 화제를 모았다. 프로그램 내내 핑크빛 분위기를 이어갔으나, 아쉽게도 최종 커플로는 이어지지 않았었다.
