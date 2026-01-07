'스프링 피버' 안보현, 겉차속따 순정男 모먼트로 안방 설렘 주의보..신…

'스프링 피버' 안보현, 겉차속따 순정男 모먼트로 안방 설렘 주의보..신흥 로코 보스 등극

기사입력 2026-01-07 11:36


[스포츠조선 조지영 기자] 안보현이 거침없는 '직진 순정남'으로 변신, 안방극장에 강력한 설렘 주의보를 발령했다.

tvN 월화드라마 '스프링 피버'(김아정 극본, 박원국 연출)에서 안보현은 예측불허한 돌진형 상남자 선재규로 변신해 시청자들의 마음을 사로잡고 있다. 극 중 선재규는 거친 겉모습으로 마을 사람들의 경계대상 1호로 꼽히지만, 실상은 선물 받은 팔토시를 소중히 착용하고 조카의 일이라면 누구보다 앞장서는 정의감 넘치고 순박한 인물이다.

지난 6일 방송된 2회에서 안보현은 윤봄(이주빈) 앞에서만 무장해제되는 선재규의 순박한 직진 모먼트를 본격적으로 펼쳐내며 시청자들의 심장을 저격했다. 특히 눈물을 쏟던 윤봄이 위로를 필요로 하는 순간 나타나 서툰 손길과 다정한 눈빛으로 달콤한 마카롱을 건네고 사라지는 '순정 남주'의 면모는 설렘 지수를 최고조로 끌어올렸다. 또, 알레르기 약을 발라주는 윤봄의 손길에 어색해하며 쑥스러움을 참지 못하고 갑자기 벤치를 번쩍 들어올리는 순수하고도 엉뚱한 모습은 보는 이들로 하여금 미소를 짓게 만들었다.

그런가 하면 세진(이재인 분)을 찾기 위해 윤봄과 함께 서울로 올라온 선재규가 보여준 역대급 야생마 모먼트 역시 압권이었다. 지하철 한 정거장 거리를 전력 질주해 닫히기 직전의 열차 안으로 몸을 날리는 장면에서 안보현의 야생적인 에너지가 안방극장을 압도한 것. 이어 지하철 안에서 중심을 잃은 윤봄의 허리를 받쳐 안으며 눈빛을 교환하는 '심쿵' 엔딩은 로맨틱 코미디 특유의 판타지적 설렘을 자아내며 안방극장을 뜨겁게 달궜다.

그간 안보현은 다양한 작품을 통해 강렬한 카리스마와 묵직한 존재감을 증명하며 '믿고 보는 배우'로 자리매김했다. 이번 '스프링 피버'를 통해서는 순간순간 변하는 표정과 눈빛, 압도적인 피지컬로 선재규 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 투박한 직진 순정남의 매력으로 시청자들을 매료시키고 있다.

이에 계속해서 이어질 로맨틱 코미디 전개에서 안보현이 또 어떤 '신흥 로코 보스'의 활약을 보여줄지 기대감이 최고조로 끓어오른다.'

한편, 안보현이 출연하는 tvN 월화드라마 '스프링 피버'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

