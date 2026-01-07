'배틀그라운드 모바일', 신규 테마 콘텐츠 '포레스트' 업데이트

|
크래프톤은 '배틀그라운드 모바일'에서 업데이트를 통해 신규 테마 콘텐츠 '포레스트(Forest)' 테마 모드를 선보였다고 밝혔다.
감염된 도시에는 다양한 돌연변이 식물이 등장하며, 이를 처치하면 오염된 덩굴에 쌓인 상자를 획득할 수 있다. 오염된 숲에서는 돌연변이 꽃과 강력한 돌연변이 왕꽃이 출현하며, 왕꽃을 처치한 뒤 상자를 획득해 다양한 보상을 얻을 수 있다. 이용자들은 두 지역을 탐험하며 전투와 보상 획득을 동시에 즐길 수 있다.
포레스트 테마 모드에는 신규 NPC '나무 정령 바클'이 추가된다.(사녹 맵 제외) 전투 종료 후 일정 시간이 지나면 맵에서 바클을 찾을 수 있으며, 상호작용을 통해 팀에 합류시킬 수 있다. 바클은 교전 시 적을 선제 공격하고, 소환 플레이어의 체력이 낮을 경우 몸으로 총알을 막아 보호한다. 또 소환 플레이어가 기절하면 바클은 플레이어를 안전한 위치로 옮기고 자신의 생명을 소모해 구조하는 등 다양한 지원 스킬을 보유하고 있다.
또 파티 상태로 훈련장 입장이 가능해지고, 훈련장에서 친구를 초대할 수 있도록 편의성이 개선된다. 신규 시스템 '협동 파쿠르'도 추가돼, 팀원 간 상호작용을 통해 높은 지형을 오르거나 끌어올리는 전술적 움직임이 가능해진다. 이 밖에도 낙하산 착륙 직전 줄을 끊을 수 있는 기능이 추가돼, 보다 유연한 초반 전투 전개를 지원한다.
