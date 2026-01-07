'배틀그라운드 모바일', 신규 테마 콘텐츠 '포레스트' 업데이트

'배틀그라운드 모바일', 신규 테마 콘텐츠 '포레스트' 업데이트



크래프톤은 '배틀그라운드 모바일'에서 업데이트를 통해 신규 테마 콘텐츠 '포레스트(Forest)' 테마 모드를 선보였다고 밝혔다.

이번 포레스트 테마 모드에서는 세계수의 힘이 나타난 이후 변화한 전장의 모습을 확인할 수 있다. 일부 대도시에는 새로운 건축 지역이 추가되고, 외형과 환경이 변화한 지형이 적용된다. 세계수의 영향을 받은 신규 지역인 '감염된 도시'와 '오염된 숲'도 새롭게 등장해, 기존과는 다른 전투 경험을 제공한다.

감염된 도시에는 다양한 돌연변이 식물이 등장하며, 이를 처치하면 오염된 덩굴에 쌓인 상자를 획득할 수 있다. 오염된 숲에서는 돌연변이 꽃과 강력한 돌연변이 왕꽃이 출현하며, 왕꽃을 처치한 뒤 상자를 획득해 다양한 보상을 얻을 수 있다. 이용자들은 두 지역을 탐험하며 전투와 보상 획득을 동시에 즐길 수 있다.

포레스트 테마 모드에는 신규 NPC '나무 정령 바클'이 추가된다.(사녹 맵 제외) 전투 종료 후 일정 시간이 지나면 맵에서 바클을 찾을 수 있으며, 상호작용을 통해 팀에 합류시킬 수 있다. 바클은 교전 시 적을 선제 공격하고, 소환 플레이어의 체력이 낮을 경우 몸으로 총알을 막아 보호한다. 또 소환 플레이어가 기절하면 바클은 플레이어를 안전한 위치로 옮기고 자신의 생명을 소모해 구조하는 등 다양한 지원 스킬을 보유하고 있다.

이와 함께 장미꽃 날개, 덩굴 갈고리, 포레스트 허니 뱃저(Honey Badger) 아이템이 추가되며, 신규 탈것인 '신록 전달'과 '가시 전달'도 새롭게 선보인다.

클래식 모드에선 전투 밸런스 조정이 진행된다. 7.62mm 탄약을 사용하는 AR 총기의 기초 대미지가 전반적으로 상향되며, AKM, ACE32, M762, Honey Badger, MK47, GROZA 등이 대상이다. 반면 주무기 샷건류의 탄약 대미지는 소폭 하향되고, 탄약 확산 범위가 조정돼 보다 랜덤한 분포를 보이도록 개선됐다.

또 파티 상태로 훈련장 입장이 가능해지고, 훈련장에서 친구를 초대할 수 있도록 편의성이 개선된다. 신규 시스템 '협동 파쿠르'도 추가돼, 팀원 간 상호작용을 통해 높은 지형을 오르거나 끌어올리는 전술적 움직임이 가능해진다. 이 밖에도 낙하산 착륙 직전 줄을 끊을 수 있는 기능이 추가돼, 보다 유연한 초반 전투 전개를 지원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

