'게임인재원 쇼케이스 2026', 교육생들이 개발한 13종의 게임 공개

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 13~14일 경기도 성남시 판교 더블트리 호텔에서 '게임인재원 쇼케이스 2026'을 개최하고, 미래 게임 산업을 이끌 교육생들이 직접 개발한 독창적인 게임 13종을 공개한다고 밝혔다.
이번 쇼케이스에서는 게임인재원 교육생들의 참신한 기획과 독창적인 세계관이 돋보이는 13편의 작품을 만나볼 수 있다. PC·X박스·가상 현실(VR) 등 다양한 플랫폼을 기반으로 액션, 로그라이크, 어드벤처, 퍼즐, 호러, RPG 등 장르적 한계를 뛰어넘는 다양한 시도를 선보인다. 관람객은 현장에서 직접 게임을 체험하며 개발자들과 구현 과정 및 기술적 노하우 등을 자유롭게 소통할 수 있다.
또 이번 행사에서는 전시뿐만 아니라 예비 게임 산업 인재들의 체계적인 진로 설계를 돕는 '취업·창업 컨설팅 부스'를 운영한다. 게임 개발에 관심 있는 관람객이라면 누구나 전문가에게 일대일 상담을 통해 구체적인 진로 지도와 실질적인 조언을 받을 수 있다.
한국콘텐츠진흥원 김남걸 게임신기술본부장은 "이번 게임인재원 쇼케이스는 전시를 넘어, 미래 인재들의 잠재력을 산업과 연결하고 세계 콘솔 시장을 향한 비전을 확장하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 급변하는 산업 환경에 발맞춰 현장이 필요로 하는 핵심 인재를 양성하기 위해 체계적인 지원을 이어 나가겠다"라고 강조했다.
